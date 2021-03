Lügen im Sturzflug – Ein spannender Kriminalroman mit christlichen Aspekten

Eine Mutter und Tochter müssen sich in Gretchen Hilbrands‘ „Lügen im Sturzflug“ nach einem tödlichen Unfall ein neues Leben aufbauen.

Als Meike 13 Jahre alt war lebte sie mit ihrer Mutter Kathrin, ihrem Vater Björn und dem kleineren Bruder in einem Dorf südlich von Frankfurt am Main. Doch dann veränderte sich schlagartig alles. Ihr Vater war ein leidenschaftlicher Sportflieger, obwohl seine Frau nicht davon begeistert war und ein möglicher Absturz immer ein Teil ihrer Gedanken war. Eines Tages werden ihre Befürchtungen zur Realität: Vor den Augen seiner Tochter Meike stürzt Björn mit einem Sportflugzeug ab und überlebt den Unfall nicht. Nach seinem Tod wird Meike und seiner Frau Kathrin deutlich, wie sehr Björn sie in ein Lügengebilde hineingezogen hat, obwohl er seiner Tochter immer wieder klar machen wollte, das Lügen keineswegs akzeptabel sind. Erst allmählich bauen die beiden sich ein neues Leben auf.

Dann überschlagen sich in dem spannenden Roman „Lügen im Sturzflug“ von Gretchen Hilbrands die Ereignisse und die Vergangenheit des Vaters und ihres Freundes Sam verfolgt sie mehr und mehr und wird zur lebensbedrohlichen Gefahr, denn für manche Leute wäre es besser, wenn manche Geheimnisse nie ans Tageslicht kämen – und Mord ist für diese nur eine kleine Nebensache. War der Unfall des Vaters am Ende wirklich ein Unfall? Der Roman ist ideenreich und hat sowohl psychologische als auch christliche Aspekte.

„Lügen im Sturzflug“ von Gretchen Hilbrands ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23741-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Königin der Vampire – Spannender Mix aus Horror und Action Amir Weiss: „Stress und Sucht sind kein Schicksal!“