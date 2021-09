Der Teufel singt Wagner – Mitreissender Roman rund um das Erwachsenwerden und Coming Out

Christoph T. M. Krause teilt in „Der Teufel singt Wagner“ die Geschichte eines misshandelten Jungen, der trotz aller Herausforderungen zu einem starken Mann wird.

Christian kommt als Kind 1966 in die für ihn völlig neue Welt eines humanistischen Gymnasiums. Viele seiner neuen Lehrer sind alte Nazis oder Kriegsversehrte, die immer noch so agieren, als habe sich in Deutschland nichts geändert. Christian erleidet ein traumatisches Missbrauchserlebnis im Musikunterricht, das ihn so weit zurückwirft, dass er sein weiteres Leben brauchen wird, den grausamen Übergriff zu überwinden. Gleichzeitig muss er erkennen, dass er anders als alle anderen ist. Die Leser begleiten Christian auf seinem langen Weg in seine persönliche Freiheit und werden Zeugen, wie er die vielen Hürden, die das Leben noch für ihn bereithalten wird, meistert und es schafft, den Teufel aus dem Musikzimmer endgültig zu besiegen.

Der Roman „Der Teufel singt Wagner“ von Christoph T. M. Krause beschäftigt sich mit einem brisanten Thema, über das niemand gerne spricht und das leider, vor allem von den Opfern, oft zu Tode geschwiegen wird. Es ist eine Geschichte, die zeigt, welche Mittel ein Lehrer verwendet, um zu bekommen, was er will, ohne dabei je Rücksicht auf seine Opfer zu nehmen. Der Autor schafft mit seinem Roman, was viele andere Medien nicht schaffen: Er zeigt die Realität von sexuellem Missbrauch, dessen Wirkung auf das Opfer und die Abgründe der menschlichen Seele. Er zeigt jedoch auch, wie sich der Protagonist aufrafft und trotz allem mutig seinen Weg beschreitet.

