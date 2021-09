Das Yin und Yang des Klimawandels – Inspirierendes Buch zum Umweltschutz

Christoph Maier will die Leser mit „Das Yin und Yang des Klimawandels“ dazu anregen, in ihrem Leben mehr Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen.

Der Autor dieses anregenden Buchs hat sich lange und intensiv mit dem Klimawandel, dem Naturschutz und den Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt beschäftigt. Er beschloss schließlich, dass er etwas tun möchte, um seinen eigenen Beitrag zur Gesundheit des Planeten zu leisten. Er will mit diesem Buch dazu beitragen, die Menschen aufzuklären. Unter anderem behandelt er Themen wie den Müll in den Meeren der Welt, den Klimawandel in der Corona-Pandemie und diverse Kulturen, von denen andere Menschen durchaus etwas lernen könnten. Der Autor hofft, dass er mit diesem Buch viele Menschen erreichen kann, um sie zum Umdenken zu bewegen. Er glaubt, dass die Menschen nur gemeinsam ihre Welt retten können. Allerdings müssen sie sich dafür alle verändern.

Vielleicht hilft das Buch „Das Yin und Yang des Klimawandels“ von Christoph Maier einigen Lesern dabei, Einsicht zu gewinnen. Je mehr sich der Autor mit den Themen auseinander gesetzt hat, umso größer wurde sein Drang zu Handeln. Mit diesem Buch wagt er seinen ersten Schritt, um auch andere Menschen dazu zu bewegen, etwas für den Planeten zu tun. Der 38 Jahre alte Autor ist Rollstuhlfahrer und liebt die Natur, besonders die Berge. Mit seinem Elektrorollstuhl hat er einige Touren in der näheren Umgebung auf Almhütten unternommen. Sein liebstes Hobby ist am PC zu sitzen und zu schreiben. In seinem Buch „Mit dem Rollstuhl durch mein Leben“ erlaubt er den Lesern einen Einblick in seinen Alltag.

„Das Yin und Yang des Klimawandels" von Christoph Maier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26645-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

