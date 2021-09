Rot tränt die Seele – Abwechslungsreiche Gedichte und Kurzgeschichten

Frithjof Siering will mit „Rot tränt die Seele“ die Emotionen der Leser freisetzen.

Gedanken auszusprechen ist in den Augen des Autors dieser neuen Sammlung voller Kurzgeschichten und Gedichte ein gewagtes Spiel. Das auszusprechen, was einem unbedingt erwähnenswert erscheint, darf nicht grob ins Papier gestanzt werden. Es muss zu einem Bild werden, in dem Nuancen versteckt werden, um gefunden zu werden. Es sollten Nuancen, die einen nicht mehr loslassen wollen, sein. Nuancen, die sich zu einem Ganzen fügen und Emotionen freisetzen. Mit seinen Texten will der Autor genau dies erreichen. Es geht in ihnen um die grausamen Momente des Lebens, aber auch um die Lichtblicke, die einem Menschen dabei helfen, mit diesen grausamen Momenten zurecht zu kommen.

Die Leser werden in der Sammlung „Rot tränt die Seele“ von Frithjof Siering viel Lesepass, aber auch Stoff zum Nachdenken, finden. Der im Jahr 1965 in Wolfsburg geborene Autor wuchs mit drei Geschwistern auf. Er durchlief nach seiner schulischen Ausbildung verschiedene Lehren und Weiterbildungen. Es folgten wechselnde Arbeitgeber im Bereich Finanzen und Buchhaltung. Er ist seit seiner Kindheit ein begeisterter Leser und seit 1990 Verfasser eigener Gedichte. Im Jahr 2012 entstehen die ersten Kurzgeschichten und die ersten Romane. Bei tredition ist bisher auch der Roman „Grabsteinszenen aus Jammerland“ erschienen.

„Rot tränt die Seele" von Frithjof Siering ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11498-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

