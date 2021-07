Lyrion – Abwechslungsreiche Gedichte-Sammlung

Wolfgang Schirmer dichtet in „Lyrion“ über die verschiedensten Themen, um einerseits die Leser zu unterhalten und andererseits Dinge aus seinem Leben zu verarbeiten.

Wie schon im Gedichtbändchen „Wegewarte“ (erschienen im Jahr 2016 und bestellbar über tredition mit der ISBN 978-3-7345-6300-3) sind in dem neusten Buch des Autors Gedichte vereinigt, die grob seit den 80er Jahren entstanden sind. Die Gedichte beider Bändchen stehen also zeitlich und thematisch nebeneinander. Der Autor wurde 1938 in Amberg/Bayern geboren und lebte in der Oberpfalz, in Franken, am längsten im Rheinland, und jetzt, seit Ende seiner Berufszeit, in Wolkenstein in der Fränkischen Schweiz. Er studierte und lehrte Geologie, zuletzt an der Universität Düsseldorf. Er schreibt seit 55 Jahren wissenschaftliche Texte, aber liebte daneben immer das Fantasie-getragene Leben. Eines seiner größten Anliegen ist es, die Menschen dafür zu begeistern, die Sprache der Erde zu verstehen. Musik, Zeichnen und Dichtung begleiten ihn dabei.

Die 104 Gedichte in der Sammlung „Lyrion“ von Wolfgang Schirmer sind als Gelegenheitsgedichte aus dem Lebensbedürfnis und dem Lebenserleben und -beobachten des Autors entstanden. Sie enthalten Lebensbetrachtung, Arbeit, Sinnlichkeit, Gebet, Spaß, Skurriles, Rat, Geothemen und Begeisterung. Sie bewältigen da und dort auch das, was den Autor in seinem Leben innerlich bewegt hat. Wer Lyrik liebt und gerne auf poetische Weise unterhalten, aber auch zum Nachdenken angeregt wird, der sollte diesem neuen Band eine Chance geben.

„Lyrion“ von Wolfgang Schirmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28620-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

