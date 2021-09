Welt und Erfahrung – Populärwissenschaftlich Philosophie-Buch

Alexander Gass zeigt in „Welt und Erfahrung“ die Entwicklung der Moderne zur phänomenologischen Vielfalt.

Es gibt heutzutage vielfältige philosophische Fragen auf die es genauso vielfältige Antworten gibt. Doch kann man die Antworten auch auf eine wissenschaftliche Weise finden? Der Autor dieses neuen Buchs wagt den Versuch. Verschiedene philosophische Fragen werden hier von dem Phänomenologen A.T. Gass wissenschaftlich beantwortet. Er zieht dabei auch Verbindungen zur analytischen Philosophie. Gass‘ historische und originelle Antworten erklären eine Entwicklung: von der antiken Idee, dem Selbstbewusstsein der Aufklärung, zu den „konkreten Verstrickungen in den vielfältigen Anschauungen“ der Gegenwart. Einige Vorkenntnisse über Philosophie sind empfehlenswert, um Nutzen aus diesem Werk zu ziehen.

Das populärwissenschaftliche Buch „Welt und Erfahrung“ von Alexander Gass richtet sich an Leser mit einem Interesse an der Philosophie der Gegenwart. Der im Jahr 1973 geborene Autor ist Philosoph, Meister und Economist. Er studierte nach einer Ausbildung in Hamburg und Paris und an der Akademie des Handwerks in Meister-Plus-Ebene sowohl an der Universität Frankfurt a.M., als auch der Universität Freiburg i.Br. Philosophie, Soziologie und Germanistik. Er ist ehemaliges Mitglied von Protosociology, Frankfurt a.M., und der Martin-Heidegger-Gesellschaft, Meßkirch, und aktives Mitglied der German Society for Philosophy of Science.

