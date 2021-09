Nur ein kleines Stück der Zeit – Spannender Liebesroman mit mystischen Wendungen

Oliver Grudke liefert mit „Nur ein kleines Stück der Zeit“ einen schweren, fast depressiven und doch zugleich sehr herzlichen und tiefen Liebesroman.

Was bedeutet Zufriedenheit, Glück und Freude? Die meisten wissen es nicht und auch der Ich-Erzähler dieses neuen Romans scheint mit dieser Frage in seinem Leben ein Problem zu haben. Seine Frau nennt ihn einen Versager und er stimmt ihr auch zu, denn er hat keinen richtigen Beruf und scheint nichts wirklich richtig machen zu können. Er muss sich jeden Tag aufraffen, um sich dem Alltag zu stellen. Er stellt sich zudem die Frage, ob er seine Frau wirklich liebt, ob er sie überhaupt je geliebt hat und kommt zu dem Schluss, dass er wahrscheinlich nicht einmal weiß, was Liebe eigentlich ist. Er lebt in einer Welt voller Trennungen, Patchwork-Familien und Affären. Sein Leben nimmt eine Wendung nach unten, doch es geschehen auch Lichtblicke. Wird er am Ende lernen, was Liebe ist, welche Werte im Leben unentbehrlich sind und worauf es wirklich ankommt?

Der Roman „Nur ein kleines Stück der Zeit“ von Oliver Grudke ist ein sehr schwerer, fast depressiver und doch zugleich auf der anderen Seite sehr herzlicher und tiefer Liebesroman, bei dem alle Höhen und Tiefen des Protagonisten hautnah gefühlt werden können. Der Autor ist Dipl. Ingenieur in der Forstwirtschaft. Er ist seit über 25 Jahren erfolgreich mit eigenem Ingenieurbüro an der Schnittstelle des Naturschutzes und der Forstwirtschaft. Seit einigen Jahren hat er das Schreiben für sich entdeckt und verfasst Bücher in unterschiedlichen Genres. So sind via tredition u.a. bereits die Titel „Eddy und die Kanzlertanne“, „Die sanfte Spur des Schmetterlings“ und „Der Ritter ohne Wappen und Farben“ erschienen.

„Nur ein kleines Stück der Zeit" von Oliver Grudke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36330-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

