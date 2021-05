Hexen Sud – Ein neuer, spannender Krimi aus dem Killer Tal

Oliver Grudke setzt mit „Hexen Sud“ seine Krimi-Reihe mit höchstem Nervenkitzel in der mystischen fünften Jahreszeit fort.

Die fünfte Jahreszeit hat im Killer Tal Einzug gehalten. Doch das ist nichts für Alex, dem es nach der aufregenden Jagd noch immer psychisch schlecht geht. Am liebsten würde er sich verkriechen. Doch Lilly zwingt ihn sich in das Närrische Treiben zu stürzen. Und gerade als die gesamte Kriminalpolizei bei Lillys Einweihungs-Party zu Gast ist, wird in einem kochenden Hexenkessel ein auf grausame Art ermordetes Mädchen gefunden. Die Ermittlungen beginnen und stellen sich mit all dem närrischen Treiben als äußerst schwierig heraus. Dabei stoßen Alex und Lilly auf ein altes Geheimnis, dass Alex in seine Zeit als Abiturient zurückversetzt. Mehr als einmal muss Alex sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzten und als Lilly dann auch noch verschwindet setzt er alles auf eine Karte.

Wer den Roman „Hexen Sud“ von Oliver Grudke besonders genießen möchte, der sollte sich zuvor auch die zwei ersten Teile der gelungenen Reihe zu Gemüte führen. Der erste Teil der Killer Tal Krimi Reihe um Alex Kanst und Lilly Baur kann unter dem Titel „Katholisch…oder?“ bei tredition bestellt werden. Der zweite Band ist der Roman „Killer Tal Jagd“. Alle drei bisher erschienenen Romane in der Reihe bieten den Lesern eine spannende Lektüre, die Lust auf mehr macht. Der Autor ist seit über 25 Jahren erfolgreich mit seinem eigenem Ingenieurbüro an der Schnittstelle des Naturschutzes und der Forstwirtschaft. Seit einigen Jahren hat er das Schreiben für sich entdeckt und verfasst Bücher in unterschiedlichen Genres. Mehr zu Oliver Grudke und seinen Büchern gibt es unter www.forstingenieur-grudke.de.

„Hexen Sud“ von Oliver Grudke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24235-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Der Kern des Glücks – 30 Gedankenanstöße für ein erfülltes Leben Nie wieder Langeweile – Eine Anleitung für mehr Lebensqualität