Der Kern des Glücks – 30 Gedankenanstöße für ein erfülltes Leben

Céline Fuhrmann liefert in „Der Kern des Glücks“ Gedankenanstöße zu den wichtigen Fragen, die viele Menschen täglich beschäftigen.

Manchmal kann jeder einen guten Rat gebrauchen. Manchmal wäre es schön, einen Fehler im Vorhinein vermeiden zu können. Manchmal kann ein Gedanke zur richtigen Zeit eine große persönliche Weiterentwicklung in Gang setzen. Dieses Buch liefert Gedankenanstöße zu den wichtigen Fragen, die uns Menschen jeden Tag oder immer wieder beschäftigen – sowohl die kleinen Dinge im Alltag als auch generell das ganze Leben betreffend. Der Tiefgang der Themen in diesem neuen Buch, gepaart mit interessanten, oft sehr persönlichen Geschichten, macht das Buch einzigartig. Der Inhalt ist prägnant formuliert, leicht zu lesen, kurzweilig unterhaltsam und gleichzeitig tiefgehend lehrreich.

Die 30 Kapitel des inspirierenden Buchs „Der Kern des Glücks“ von Céline Fuhrmann umfassen u.a. Themen wie das Verfolgen von Herzenswünschen, Angst, der Umgang mit dem Scheitern, Tod, das Voranschreiten des Lebens, der natürliche Flow von Projekten und Beziehungen, Dankbarkeit und Demut, Meditation, das Akzeptieren von Fehlern, Selbstliebe und das Suchen und Finden von wahrem Glück. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in Wien. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter begann Céline Fuhrmann an ihrem ersten eigenen Buch zu arbeiten, in dem sie ihre Lebenserfahrungen und die daraus resultierenden Erkenntnisse verarbeitet. Einige Jahre später, um zahlreiche Erfahrungen und eine Tochter reicher, ist nun Ihr Erstlingswerk „Der Kern des Glücks“ erschienen.

„Der Kern des Glücks“ von Céline Fuhrmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23506-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

