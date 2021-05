Lieber Zweisam statt Einsam – Das ultimative Praxisbuch ins Liebesglück

Barbara Büttner zeigt den Lesern in „Lieber Zweisam statt Einsam“, wie sie ihren echten Traumpartner finden können.

Viele Menschen denken sich, dass das Leben zu zweit viel schöner ist, doch das Finden des richtigen Partners ist oft ein Problem. Tausende von Menschen glauben, dass sie ihre andere Hälfte nie finden werden. Die Autorin stellt und beantwortet in ihrem Buch die Frage, woran das liegt und was falsch läuft, wenn sich Menschen eine Partnerschaft wünschen und dann jedoch wieder aus ihr fliehen oder verlassen werden und am Ende sowohl Angst vor der Einsamkeit als auch Angst vor der Zweisamkeit haben. Das Buch richtet sich an alle Menschen, die wissen möchten, wer ihr Traumpartner ist und was sie tun müssen, um ihn oder sie zu finden. Die Leser lernen, welche Stolpersteine sie aus dem Weg räumen müssen, wie sie ihre Altlasten sorgsam entsorgen, und wie sie ihre glückliche Zukunft nicht nur planen, sondern auch erreichen.

Das einzigartige Buch „Lieber Zweisam statt Einsam“ von Barbara Büttner bietet den Lesern neben liebevoll verpacktem Wissen über Liebe und Leben viele praktische Übungen, die ihnen die Augen öffnen, sowie hoch-effektive Audio-Online-Übungen und viele Tipps zur wirklichen Umsetzung. Wer noch mehr von der Autorin lernen möchte, der kann an ihren Online-Kursen und Online-Programmen teilnehmen. In diesen hilft sie Menschen seelische Verletzungen hinter sich zu lassen, aufzublühen und selbstbewusst in Richtung Glück zu marschieren.

„Lieber Zweisam statt Einsam“ von Barbara Büttner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14594-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

