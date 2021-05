Zwiegespalten – Spannender Psychothriller

Eine Oberärztin wird in Silke Wagners „Zwiegespalten“ von den Stimmen der Toten verfolgt.

Dr. med. Stefanie Heise, 43 Jahre, ist gynäkologische Oberärztin in Hamburg. Sie ist eine sehr gute Ärztin, die sich ihrer Patientinnen liebevoll annimmt – trotz ihrer schweren Vergangenheit: Als sie fünf ist, stirbt ihr Zwillingsbruder durch einen tödlichen Unfall; mit neun Jahren verliert sie ihre Mutter – Krebs. Ihr Vater gründet eine neue Familie und wandert in die USA aus, Stefanie steckt er ins Internat, wo sie eine schlimme Jugend durchlebt, voller Mobbing von Seiten der Mitschüler, brutaler Behandlung durch die Erzieherinnen und ständige Konfrontation mit Sexualität. Doch sie trotzt ihrem Schicksal, studiert erfolgreich Medizin wie ihre Eltern, trifft endlich den Mann fürs Leben – doch dann beginnen die Stimmen der Toten, sie zu verfolgen.

Die Vergangenheit holt die Protagonistin des Romans „Zwiegespalten“ von Silke Wagner ein und bei der Begegnung mit verschiedenen Patienten wird ihr bewusst, dass man sich immer zweimal im Leben trifft. Die Autorin ist seit ihrer Geburt im Jahr 1975 blind und arbeitet als Verwaltungsangestellte im öffentlichen Dienst. Mit ihrem Buchdebut wagt sie sich nun in ein neues Feld vor – und zieht die Leser schnell in den Bann. Sie nimmt die Leser mit auf eine abgründige Reise, in der Gut und Böse nichts anderes sind als das Ergebnis einer Beurteilung unterschiedlicher Perspektiven. Eine der Protagonistinnen ist ebenfalls blind – und da Silke Wagner weiß, wie sich blinde Menschen fühlen und in einer Welt zurechtfinden, die vor allem von Sehenden gestaltet wird, kann sie die entsprechende Figur ihres Romans authentisch agieren lassen, ohne dass deren Geschichte autobiografisch ist.

„Zwiegespalten" von Silke Wagner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21123-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

