Gerry Christmas – Kreatives Weihnachtsmärchen

Junge Leser lernen in Kris Feltis „Gerry Christmas“ einen besonderen Marienkäfer, seine Familie und seine Freunde kennen.

Dieses neue Märchen erzählt die Geschichte eines Marienkäfers, der am Nordpol lebt und dessen Familie ursprünglich aus dem fernen Ägypten stammt. Seit vielen Jahren schon ist er Lehrer an der Schule im beschaulichen Weihnachtsstadt, wo auch der Weihnachtsmann seine Wunschmanufaktur hat. Einfühlsam weckt er die Neugier und Kreativität der kleinen Wichtel und Elfen, und weiteren Freunden am Lernen. Aber was verschlägt einen Marienkäfer so hoch nach oben in den Norden? Sind Eis und Schnee wirklich der richtige Lebensraum für ihn? Die überraschende Antwort ist „ja“, denn es ist sein Zuhause. Gerry Christmas ist am Nordpol geboren.

Die Geschichte „Gerry Christmas“ von Kris Felti erzählt von den Eltern des Marienkäfers und von Großvater Ibrahim. Seine Familie musste Afrika einst verlassen und fanden am Nordpol eine neue Heimat. Die Geschichte dreht sich jedoch auch um die Freundschaft zu Fridtjof, dem groß gewachsenen Weihnachtself, sowie Elin, dem wissbegierigen Nordlicht. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem Mädchen Gänseblümchen und ihren Freunden. „Gerry Christmas“ ist ein im Kern thematisch stets aktuelles, tiefgreifendes Buch für zuhörende Kinder, junge Leser und auch für Erwachsene.

„Gerry Christmas" von Kris Felti ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17291-3 zu bestellen.

