Top Tier der Genetik – Packender Pferde-Krimi

Helen und Ute müssen in Ann Jette Rs „Top Tier der Genetik“ ihren ersten Fall im Millionengeschäft mit Pferden lösen.

Der englische Begriff „Top Tier“ kann als „Spitzengruppe“ übersetzt werden, und ist Ausdruck der Intention zur Schaffung einer Spitzengruppe der Genetik, während im Deutschen mit „Top Tier“ das beste Tier/Pferd, also ein Gewinnertyp, gemeint ist. Paradoxerweise sind die Leistungsdichte und das Niveau der Pferde im heutigen Pferdesport extrem hoch, während die zuchttaugliche genetische Gesundheit hinterherhinkt. Immer mehr Züchter und Pferdebesitzer fangen an, die genetische Gesundheit ihrer Pferde zu hinterfragen, und lassen ihre Pferde testen. Das Entsetzen ist groß, wenn die teuren Vierbeiner PSSM-positiv und aufgrund eines Gendefekts schon bald unbrauchbar sind.

Verständlicher Weise gefällt dem Hengsthalter, Joern Jaeger, der mit seinen umjubelten Pferdestars in dem Krimi „Top Tier der Genetik“ von Ann Jette R Millionen verdient, der neue PSSM-Test überhaupt nicht und so lässt er sich einiges einfallen, um „PSSM“ zu boykottieren. Für die Detektivin Helen ist er außerdem der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Doch seine Überführung gestaltet sich auch deshalb als äußerst schwierig, weil ihm nie etwas nachzuweisen ist. Oder ist sie etwa auf der falschen Fährte? Der Krimi ist sehr gut recherchiert und setzt sich auf spannende Weise mit der Faszination Pferd und der Problematik des Millionengeschäfts mit diesen Tieren auseinander.

„Top Tier der Genetik" von Ann Jette R ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37308-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

