Der Protagonist wird in Tobias Kutzkes „Multiverse“ in ein tolles Abenteuer gezogen, doch wird sich sein Traum in einen Alptraum verwandeln?

Jadon Jay Bastion feiert in einer Kleinstadt namens Fitzbeck auf der Erde seinen 18. Geburtstag und ahnt nicht, dass dieser Tag aus mehr als nur einem Grund zu einem unvergesslichen Tag werden sollte. Er lernt, dass es in seiner Familie ein riesiges Geheimnis gibt. Kurz darauf wird er in ein Abenteuer hineingezogen, von dem er schon immer geträumt hatte. Mit Hilfe seiner neuen Freunde und Mitstreiter lernt er seine Kräfte und andere Welten kennen, denn die Erde, die er kennt, ist nicht die einzige Version der Erde, die im Universum existiert. Er beginnt seine Ausbildung als Nexus und schließt sich einem Widerstand gegen den finsteren Osiris an. Dieser ist ein „Gott“, der das gesamte Multiversum erobern möchte und dabei auf nichts und niemanden Rücksicht nimmt. Es ist Jays Schicksal ihn aufzuhalten, doch ist er schon bereit für solch eine Herausforderung?

Die Leser werden zusammen mit dem Protagonisten in „Multiverse“ von Tobias Kutzke in eine spannende Geschichte der besonderen Art gezogen. Lesespaß ist hier garantiert. Der Autor wurde im Jahr 2000 in Bad Segeberg geboren und wuchs in dem kleinen Dorf Rickling auf. Er war schon früh in seiner Kindheit von Science-Fiction und Fantasy begeistert. 2020 begann er damit Romane zu schreiben. Er beschloss seine Begeisterung zu nutzen und seinen ersten eigenen Fantasy Roman zu schreiben. Er entschied sich für das Thema des Multiversums und seinen unendlichen Möglichkeiten, um sich seiner Kreativität keiner Grenzen zu setzen. Er schreibt seine Romane unter dem Motto „Alles ist Möglich“.

„Multiverse“ von Tobias Kutzke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36981-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

