Eligia, geliebter Todesengel – Spannender Urban Fantasy Roman

Matilda Best gibt einem wahren schottischen Kriminalfall in „Eligia, geliebter Todesengel“ eine magische Behandlung.

Die Leser reisen in „Eligia, geliebter Todesengel“ im Jahr 2012 nach Glasgow und die Highlands in Schottland. Sie lernen dort Eligia kennen. Diese musste bereits seit ihrer Kindheit auf Mutterliebe, körperliche Nähe und Zärtlichkeit verzichten. In der Schule lernt sie schneller als ihre Mitschülerinnen, fühlt sich aber zunehmend anders und wird zur Außenseiterin. An ihrem 12. Geburtstag berührt sie ein Onkel unsittlich – und stirbt. War es ein Herzinfarkt oder war sie die Ursache? Kann sie durch Gedanken töten? Und was ist mit den Flügeln, die sie in ihrem Spiegel gesehen hat?

Im Alter von 15 Jahren trifft sie Elvin, der in einem Heim aufgewachsen ist. Beide erkennen, dass sie besondere Fähigkeiten besitzen und beschließen, gemeinsam nach ihrem Weg und ihrer Aufgabe zu suchen. Elvin macht sie stark, schenkt ihr Wärme und zieht sie in seinen gefährlichen Rachefeldzug hinein.

Der spannende Urban Fantasy Roman „Eligia, geliebter Todesengel“ von Matilda Best hat einen wahren Kriminalfall aus Schottland aus dem Jahr 2012 als Hintergrund. Es wird von der Autorin eine Triggerwarnung (Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, blutige Szenen) ausgesprochen. Der Roman ist trotzdem auch für junge Erwachsene geeignet, die spannende, magische Erlebnisse von Jugendlichen im Dschungel der Großstadt und den schottischen Highlands lieben.

In jedem Buch der tredition Autorin kämpfen starke Frauen oder Mädchen an vorderster Front, und die Leser stehen hautnah an ihrer Seite! Empfehlenswert ist auch ihre romantische Soft-Science Fiction Reihe, die mit „Wenn Frauen Androiden lieben…“ beginnt und mit „Androiden lieben anders..“ fortgesetzt wird.

„Eligia, geliebter Todesengel“ von Matilda Best ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32130-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

