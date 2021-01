Grafische Mandalas 1 – Kreatives Malbuch für Erwachsene

Jana L. Beden liefert Erwachsenen mit „Grafische Mandalas 1“ eine kreative Auszeit und Möglichkeit zum Entspannen.

Das Ausmalen ist keine Aktivität, die nur Kindern vorbehalten ist. Auch Erwachsene können damit jede Menge Spaß haben oder sich in eine Art meditativen Zustand begeben, um die Sorgen des Alltags für eine Weile hinter sich zu lassen. Wer farbenfrohe Stifte in die Hand nimmt und sich an die Arbeit macht, der taucht bald gedanklich in eine andere Welt ein. Mandalas eignen sich für diese Art des Ausmalen besonders gut. Bei einem Mandala handelt es sich um ein Diagramm oder ein geometrisches Muster, das den Kosmos metaphysisch oder symbolisch darstellen soll. Das Mandala wurde ursprünglich als eine Darstellung der Ganzheit des Lebens verwendet und sollte eine Verbindung zum Universum darstellen. Deswegen kann man beim Ausmalen eines Mandalas auch eine solche Verbindung herstellen.

Die Mandalas in dem Ausmalbuch „Grafische Mandalas 1“ von Jana L. Beden sind anders. Ein paar von ihnen sind echte Rätsel. um erwachsene Ausmaler ein wenig herauszufordern und anzuregen. Die Autorin hat, neben einem Block zum Ausprobieren von Farbkombinationen, auch eine oder mehrere Empfehlungen gegeben, mit wie vielen Farben das Motiv am interessantesten wirkt. Ob die Benutzer dieses Buches diese Empfehlungen verwenden, bleibt ihnen jedoch selbst überlassen.

„Grafische Mandalas 1" von Jana L. Beden ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22151-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

