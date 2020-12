Droppelwurm Drops – ein magisches Vorlese-Malbuch

Birgit Gleffe lädt Kinder mit „Droppelwurm Drops“ in die fabelhafte Welt eines charmanten Protagonisten ein.

Droppelwurm Hanna wird von ihren Eltern „Drops“ genannt und lebt in einer Welt, in der es an Abenteuern keinen Mangel gibt. Sie hat ein Problem mit ihren sechs Beinchen, denn die Beine wollen einfach nicht zusammen arbeiten! Zwei Beine wollen in eine Richtung, zwei andere Beine in die andere Richtung und die letzten zwei Beine haben gar keine Lust überhaupt irgendwo hin zu gehen! Es sind sich jedoch alle Beine endlich einig, als ein wunderschöner Regenbogen auftaucht und Drops sich dazu entscheidet, dass sie dessen Ende finden möchte. Das ist aber einfacher gesagt, als getan. Glücklicherweise erhält sie Hilfe! Doch werden Emma Ameise und die anderen Freunde des liebenswürdigen Droppelwums das Ende des Regenbogens finden?

In dem Vorlese-Malbuch „Droppelwurm Drops“ von Birgit Gleffe können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und die leeren Seiten mit eigenen Vorstellungen zur Geschichte füllen. Die Illustrationen stammen von NANOSstylz und werden Kinder schnell begeistern. Die zauberhafte Geschichte über Unterschiede, Freundschaft und Mut liefert deswegen auf mehreren Ebenen viel Unterhaltung: erstens durch die Geschichte, welche Kinder in den Bann ziehen wird, und zweitens durch die tollen Bilder zum Ausmalen. Seid ihr bereit für einige Stunden Mal- und Lesespaß?

„Droppelwurm Drops“ von Birgit Gleffe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17998-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZIM 2021 – Zuschüsse auf 633 Millionen Euro erhöht. Innovationsförderung als Corona Hilfe verstehen. Vertriebsmanagement 2020 / 2021 – Firmenkundengeschäft in Banken und Sparkassen