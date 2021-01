Surfen auf Coronas Kurven – Humorvolle Lyrik

Dr. Hermann Forschner stellt in „Surfen auf Coronas Kurven“ den ersten Band seiner Corona-Gedichte von Pan bis Demie vor.

Ab März 2020 hat Corona Deutschland und weitere Teile der Welt fest im Griff. Das Leben vieler Menschen veränderte sich innerhalb von nur wenigen Tagen, was auch der Autor durch den vorzeitigen Abbruch seiner Italien-Reise und die Rückreise in ein verändertes Deutschland lernen musste. Der erste Lockdown zwingt die Menschen zum Rückzug. Genau in diesem Chaos beginnt der Autor Hermann Forschner damit, diese Zeit und die Menschen in einem täglichen Gedicht festzuhalten. Er beschreibt in den Gedichten ihre Zwänge, Widersprüche, die Sorgen und Ängste und die oft unfreiwillige Komik. Er veröffentlichte die Gedichte und Illustrationen zuerst auf Instagram. In diesem Band finden die Leser nun die Texte aus dem ersten Halbjahr seines „coronischen

Tagebuches“ (März bis August 2020), der zweite Teil soll bald folgen.

Die Gedichte in der Sammlung „Surfen auf Coronas Kurven“ von Dr. Hermann Forschner sind mit vielen witzigen, teils farbigen Zeichnungen vom Autor reich illustriert. Die fast 200 zumeist kurze Gedichte in diesem Band sind hintergründig, witzig, verblüffend und immer sprachlich delikat. Er hält es mit Joachim Ringelnatz, der sagte: „Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt“. Die Gedichte sind ein idealer Pausenfüller für Menschen, die gerne alles mit ein wenig Humor betrachten möchten und sich nach ein wenig Aufmunterung und Heiterkeit sehnen.

„Surfen auf Coronas Kurven“ von Dr. Hermann Forschner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21419-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

