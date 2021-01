aus wechselnden Richtungen zunehmend heiter – Humorvolle Gesellschaftskritik

Peter Bock schlägt in „aus wechselnden Richtungen zunehmend heiter“ erneut unbarmherzig zu und schenkt Liebhabern von Satiren Lesespass der besonderen Art.

Geht ohne Arbeit wirklich nichts? Was geschieht in „Berlin am Mittag“, wenn Politiker verschiedener Parteien aufeinander treffen, um über die Corona-Krise zu sprechen? Vor allem, wenn es dabei um einen umstrittenen Lockdown der besonderen Art geht? Und was haben Verstöße gegen das Ladenschlussgesetz mit Bier zu tun? Diese und andere Fragen werden in dem neusten Buch von Peter Bock auf nicht ganz so ernsthafte Weise beantwortet. Die Leser nehmen in einer Geschichte auch an einem nicht besonders tollen Date teil, während dem eine der Parteien einem Sermon über seine beiden rassereinen Perserkatzen hält. Ein ganz anderes Thema hat ein Text über das bei den Deutschen so beliebte Tierprodukt mit zwei Buchstaben. An Abwechslung mangelt es auch in dieser Sammlung nicht!

In den Dialogen, Artikeln, Ansprachen, Szenen, Gedichten, Reflexionen und anderen Texten in der abwechslungsreichen Sammlung „aus wechselnden Richtungen zunehmend heiter“ von Peter Bock wird das nicht selten Skurrile des Alltags pointiert vorgestellt und durch gelegentliche Überzeichnung oft ad absurdum geführt. Manchen Lesern dürfte der Name Peter Bock bereits bekannt sein, da er via tredition bereits eine Vielzahl Bücher ähnlicher Art veröffentlicht hat. Wer diese bisher noch nicht gelesen hat, wird sich darüber freuen können, dass er nach der Lektüre dieses neusten Bandes jede Menge Nachschub finden kann, u.a. „ERLEDIGT!“, „Fundsachen“, „Ohne Worte“ und „Ohrenzeuge“.

„aus wechselnden Richtungen zunehmend heiter“ von Peter Bock ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21995-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

