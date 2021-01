Oh doch! Sie können. – Ratgeber für mehr Selbstbewusstsein

Sandra Hergert erklärt in „Oh doch! Sie können.“, wie jeder Mensch selbstbewusstes Auftreten lernen kann.

Viele Menschen nehmen an, dass man selbstbewusst ist oder eben nicht. Es scheint eine angeborene Eigenschaft zu sein. Doch die Autorin dieses neuen Ratgebers zeigt, das dem so nicht ist. Das

Selbstbewusstsein ist laut Sandra Hergert eine Fähigkeit, die sich jeder ihrer Leser aneignen kann. Selbstvertrauen gibt Menschen Mut und hilft beim richtigen Auftreten. Es spielt dabei keine Rolle, ob man als Selbstständiger seine Angebote angemessen präsentieren will oder man sich wünscht, auf der Hochzeit des eigenen Kindes eine Rede zu halten. Andere Menschen wollen einfach nur mit Fremden sprechen ohne rot zu werden. Ein gesundes Selbstvertrauen hilft auch, wenn man den Chef um eine Gehaltserhöhung bitten will. So mancher Mensch tut sich auch schwer damit „Nein“ zu sagen, wenn andere Menschen ihn um etwas bitten. Dies ist oft auch ein Zeichen von zu wenig Selbstbewusstsein. Menschen mit mangelndem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen tun oft nur das, was andere von ihnen erwarten und bleiben dabei selbst auf der Strecke.

In dem Buch „Oh doch! Sie können.“ von Sandra Hergert werden die Leser praktische Wege finden, um Probleme dieser Art aufzulösen, so dass sie tun können, was sie selbst wirklich wollen. Die Autorin Sandra Hergert führt ihre Praxis für Persönlichkeitsentwicklung seit über zehn Jahren. Diese ist ebenso wie ihr Podcast über den deutschen Raum hinaus bekannt. Sie hat sich auf die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und Konfliktmanagement spezialisiert. In ihrem neuen Buch gibt sie dieses Wissen weiter, um noch mehr Menschen zu helfen.

„Oh doch! Sie können.“ von Sandra Hergert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10476-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

