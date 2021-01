Schattenwege – Im Herzen des Waldes – Ein Jugendkrimi mit Herz und Köpfchen

Emma Späth beweist mit „Schattenwege – Im Herzen des Waldes“, dass es in Krimis nicht immer und Mord und Totschlag gehen muss.

Jayne Scout wird von mysteriösen Lichtzeichen vom Dach und einem eigentümlichen Einbrecher ans Langdale-End Internat geführt. Es handelt sich dabei um einen abgeschiedenen Gebäudekomplex, mitten im Wald von North Yorkshire. Die junge Geheimagentin brennt darauf zu zeigen, was sie drauf hat. Dies ist ihr erster echter Fall – undercover. Doch im Internat angekommen trifft sie auf eine alte Bekannte. Das Schicksal nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. Keiner konnte ahnen, was sie dort erwartet: wie komplex das Netz aus Intrigen und Machenschaften hinter den Mauern der Schule ist. Und keiner hat voraussehen können, wie schnell Jayne, völlig auf sich alleine gestellt, an ihre Grenzen kommen würde.

Der Jugendroman „Schattenwege – Im Herzen des Waldes“ von Emma Späth ist ein kurzweiliger Krimi mit Herz und Köpfchen. Die Handlung ist tiefgründig, vielseitig und komplex – weil ein Krimi nicht immer nur von Mord und Totschlag handeln muss. Das Buch richtet sich an alle Leser, die spannende Krimis lieben, in denen es nicht ums Blutvergießen geht. Diese Geschichte ist zum Mitfühlen, Mitfiebern und Mitdenken ohne Ekel. Vor allem ist es jedoch auch eine rührende Erzählung, die zeigt, wie wahre Freundschaft selbst die tiefsten Wunden heilen kann.

„Schattenwege – Im Herzen des Waldes“ von Emma Späth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20174-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

