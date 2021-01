Neuausrichtung JETZT! – Ein exzellenter Life & Business Guide

Sascha Maurer ermöglicht den Lesern von „Neuausrichtung JETZT!“ einen tiefgreifenden Umbruch von Leben, Beruf und Persönlichkeit.

Dieser neue Ratgeber richtet sich in erster Linie an Unternehmer, Selbständige und Manager. Der Ratgeber liefert den Lesern wertvolle Impulse zur effektiven Neuausrichtung, einfache Übungen zur Selbsteinschätzung der aktuellen Lebenssituation, tiefgründige, persönliche Reflexionsfragen, anregende Informationsboxen und konkrete Fallbeispiele von Unternehmern, Selbständigen und Managern. Es ist ein anregendes Buch für Unternehmer, Selbständige und Manager, die in der Sackgasse ihres Lebens stecken: Sie sind erfolgreich, aber unerfüllt, engagiert, aber erschöpft. Ihr Wohlbefinden, die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit sind voll im Keller. Der Autor will genau diesen Menschen dabei helfen, endlich raus aus der begrenzenden Lebenssackgasse zu kommen und die beste Phase ihres Lebens zu beginnen.

Sascha Maurer zeigt den Lesern in „Neuausrichtung JETZT!“, wie sie sich als Unternehmer, Selbständige und Manager sofort neu ausrichten können. Er macht ihnen unmissverständlich klar und bewusst, warum sie keine Sekunde länger mehr warten sollten, sich nachhaltig für ein Leben voller Sinn, Erfolg und Wohlbefinden zu entscheiden. Der lebens- und berufserfahrene Experte für die Neuausrichtung von Leben, Berufung und Persönlichkeit, Diplom-Psychologe und professionelle Life & Business Coach gibt den Lesern inspirierende Impulse, konkrete Tipps und effektive Methoden für die persönliche und berufliche Neuausrichtung an die Hand.

„Neuausrichtung JETZT!“ von Sascha Maurer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21905-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Im Bann der Pharaonin II – Teil 2 der spannenden Geschichte um Senenmut und Hatschepsut