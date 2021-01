Automatisierung nach IT-Logiken mit der Norm IEC 61499

IT-Prinzipien adaptieren für die Automatisierungswelt

Der neue EAE von Schneider Electric beruht auf den in der IEC 61499 gesetzten Standards zur offenen Automatisierung. Als Weiterentwicklung von Norm IEC 61131 definiert IEC 61499 ein generisches Modell für verteilte Steuerungssysteme und ist um Funktionsblöcke herum aufgebaut. Diese Funktionsblöcke verfügen über Ein- und Ausgänge für Events und lassen sich so programmieren, dass sie nur bei Eintritt bestimmter Ereignisse abgerufen werden. Eine zyklische Programmbearbeitung entfällt. Grundsätzlich sieht IEC 61499 dazu die herstellerunabhängige und offene Kommunikation aller mechatronischen Komponenten vor. Dementsprechend können an zentraler (Software-)Stelle modellierte Programmstrukturen ohne Probleme dezentral auf die Steuerungen verteilt werden.

Adaption von IT-Prinzipien für die Automatisierungswelt

Der EcoStruxure Automation Expert konfiguriert eigenständig die Kommunikation zwischen den einzelnen mechatronischen Komponenten (cyberphysische Systeme und Module) einer Produktionslinie. Wie in der IT-Welt üblich, können Geräte nun auch ganz einfach per Plug-and-Play ausgetauscht, hinzugefügt oder entfernt werden. Der softwareseitigen Automatisierungsschicht liegen dann herstellerunabhängig alle Bestandteile der Anlage in Form virtueller Funktionsblöcke zur Bearbeitung vor und lassen sich ereignisorientiert orchestrieren.

Single Line Engineering: Automatisieren per Mausklick

Da die Schnittstellen-Programmierung entfällt und alle Anlagenteile unmittelbar virtuell vorliegen, erfolgt die Modellierung automatisierter Anwendungen mit dem EAE rein softwareseitig. Alle Funktionsblöcke können per „single line engineering“, also durch das virtuelle Ziehen einer Linie, verbunden werden. Dabei gibt ein automatischer Plausibilitätscheck sofortige Rückmeldung, ob eine gezogene Verbindung real funktionieren kann oder nicht. Auch die Simulation unterschiedlicher Automatisierungsdesigns zur Überprüfung ihrer Effizienz und Funktionalität ist mit dem EAE möglich. Die Gefahr, dass später reale Schwachstellen bei der Produktion oder Ineffizienzen im Verbrauch auftreten, ist damit deutlich reduziert.

Weitere Informationen zum EcoStruxure Automation Expert von Schneider Electric erhalten Sie hier

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : christine.beck-sablonski@se.com

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : christine.beck-sablonski@se.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Hochleistungswartungsöl „HLW 100“ – mit innovativen Technologien!