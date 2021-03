Transjunge Ollin – Sensibles Buch über Coming-Of-Age, Coming-Out und Coming-Together

Im neuen Roman „Transjunge Ollin“ von Christoph T. M. Krause wird in den 70er Jahren das Leben eines Jugendlichen aus der Bahn geworfen. Denn er interessiert sich für Jungen und für Mädchen.

In der heutigen Zeit wäre es ganz normal, dass sich ein junger Mann in einen anderen Mann verliebt. Denn so geht es den Schülern Malte und Ollin. Doch die Erzählung von Christoph T. M. Krause spielt in den 70er Jahren. In dieser Zeit überließ die vorherrschende gesellschaftliche und rechtliche Situation Jugendliche ohne jegliche Unterstützung und Hilfestellung ganz alleine ihrem schweren Schicksal.

Trotzdem lassen die beiden ihren Gefühlen freien Lauf und genießen eine Zeit voller Entdeckungen, Nähe und Zärtlichkeit. Doch ganz können sie sich nicht aufeinander einlassen, denn Ollin hat auch Interesse an Mädchen. Dies führt beide in einen emotionalen Strudel, der vor allem Malte aus der Bahn wirft. Als Ollin Malte sein größtes Geheimnis offenbart, spitzt sich Maltes gesundheitliche Lage so zu, dass er in eine Klinik eingeliefert werden muss. Können ihre Gefühle diese schwere Zeit überstehen?

Im Hauptberuf führt der Autor Christoph T.M. Krause ein Unternehmen für Hundedienstleistungen. Seit 2020 ist er Buchautor und schreibt Sachbücher, Erzählungen und Romane.

„Transjunge Ollin“ von Christoph T.M. Krause ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25460-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

