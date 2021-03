Fjorde, Fähren, Fußballzauber – Tagebuch einer abenteuerlichen Radreise zum Nordkap 2010

„Fjorde, Fähren, Fußballzauber“ ist nicht nur ein spannender Reisebericht, sondern auch eine Liebeserklärung von Volker Mayer an Norwegen. Per Rad erkundete er die zauberhafte Natur des Nordkaps.

Vor etwas mehr als 10 Jahren trat Volker Mayer eine der abenteuerlichsten Reisen seines Lebens an. Doch für den Autor sind individuelle Reisen nichts Ungewöhnliches. Denn seit dem Ende seiner Berufstätigkeit durchquert er jeden Sommer circa 3.500 bis 7.000 Kilometer des europäischen Kontinents mit dem Fahrrad.

In seinem neuen Buch berichtet Mayer in Form eines Tagebuchs über seine Nordlandtour. Ausführlich schildert er seine teils sehr abenteuerlichen Erlebnisse, seine Route sowie seinen Kampf mit dem Wetter und der Topografie des Nordkaps. Entstanden ist eine unterhaltsame und informative Lektüre, die als Anregung zum Nachfahren dienen soll.

Volker Mayer wurde 1943 geboren und lebt heute abwechselnd in der Pfalz und in Österreich. Während seiner beruflichen Laufbahn war er als Experte der Abwasserwirtschaft sowie als Berater im Ingenieurwesen und im Anlagenbau tätig. Heute arbeitet er ehrenamtlich und verbringt die meiste Zeit mit Reisen. Seine Erlebnisse hält er stets in Tagebüchern fest, die er nach seiner Rückkehr in Buchform veröffentlicht.

„Fjorde, Fähren, Fußballzauber“ von Volker Mayer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24797-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

