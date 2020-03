Helle Worte an dunklen Tagen – Ein Buch, das Mut macht

In ihrem autobiografischen Buch „Helle Worte an dunklen Tagen“ verarbeitet die Autorin Lisa Marie Kusch ihre Essstörung. Hiermit macht sie anderen Betroffenen Mut, ihren Weg zu finden.

In den Jahren, in denen die Autorin an einer Essstörung litt, schrieb sie ihre Gefühle und Gedanken in Kurztexten in ihr Notizbuch. Und da dieses nach einiger Zeit gut gefüllt war, beschloss sie, ein Buch zu veröffentlichen. Nicht nur, weil sie Worte liebt, sondern weil sie lieber schreibt als redet. Dabei findet der Leser im Buch keine Zahlen, Berichte über kranke Essgewohnheiten oder Klinikaufenthalte. Denn hierüber haben bereits andere Autorinnen und Autoren geschrieben. Vielmehr möchte Lisa Marie Kusch ihren Lesern eine Decke aus dem roten Faden ihrer Hoffnung stricken. Denn ihre Worte hätte ihr früheres Ich selbst gerne gelesen. In einer Zeit, in der ihre Gefühle durch die Essstörung manipuliert wurden und in der sie vor sich hin vegetierte. Das Buch ist also eine Sammlung von Mutmachern und nicht von Zahlen.

Lisa Marie Kusch wurde 1998 in Oberhausen geboren. Seit 2014 führt sie den Instagram Account @lisabackto life, wo sie über ihre Essstörung berichtet, um Betroffenen Mut zu machen. Mit ihrem ersten Buch möchte sie gegen die Stigmatisierung psychischer Krankheiten ein Zeichen setzen. Sie vermittelt mit Nachdruck, dass Mut und Hoffnungslosigkeit miteinander einhergehen können.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

