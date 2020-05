Wir sind kurz mal unterwegs – ein humorvolles Reisetagebuch

Rudolf Jakob Josef Wahnsiedler teilt in seinem Buch „Wir sind kurz mal unterwegs“ die Abenteuer auf den gemeinsamen Fahrradtouren mit seinen Freunden.

Ein Dutzend Freunde, die sich schon lange kennen, und sich seit Jahren regelmäßig am Freitagabend in der Kulturkneipe Taraxacum im ostfriesischen Leer treffen, hatten eines Tages die Idee, gemeinsam eine Fahrradtour zu unternehmen. Im Jahr 1995 war es zum ersten Mal so weit: Prolog auf der Fehnroute. Die Erlebnisse während der Fahrradtouren basieren auf den Tagebüchern des Autors sowie auf Erzählungen und Aufzeichnungen der Beteiligten. Ein Sonderfall ist die Winterreise nach Österreich ohne Fahrräder. Die Ereignisse werden mit einer Portion Humor erzählt – jede Menge Heimatkunde inklusive – und erheben nicht den Anspruch auf die absolute Wahrheit.

Das Geheimnis der Touren, um die es in dem Buch „Wir sind kurz mal unterwegs“ von Rudolf Jakob Josef Wahnsiedler geht: Die Beteiligung ist frei und offen für alle Interessierten. Erfahrene Teilnehmer beanspruchen keine Führungsaufgaben. Die Tagestouren werden gemeinschaftlich ausgesucht – und natürlich geht da hin und wieder auch mal etwas schief, aber vor allem haben die Teilnehmer Spaß und entdecken verschiedene Teile ihrer Heimat. Die Leser können gemütlich von daheim aus an diesen Reisen teilnehmen, sich unterhalten lassen und dabei auch viel über die Landschaften lernen.

„Wir sind kurz mal unterwegs" von Rudolf Jakob Josef Wahnsiedler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-8471-4 zu bestellen.

