Power für unterwegs

D-Parts, Hersteller von Smartphone und Tablet Zubehör, präsentiert zwei neue Powerbanks mit besonderen Details.

Die Fontastic® Prime Powerbank Ventu unterstützt das kabellose Laden Qi-fähiger Geräte, während die Fontastic® Essential Powerbank Cald perfekt für die kalte Jahreszeit geeignet ist, da diese zeitgleich als Handwärmer fungiert.

Smartphones und Tablets sind heute stetige Wegbegleiter. Sie erlauben es überall und jederzeit online zu sein. Doch ein Problem, dass vermutlich jeder schon einmal gehabt hat, ist der Akku, der immer genau dann leer ist, wenn man das Gerät dringend benötigt. D-Parts präsentiert zwei neue Powerbanks, die sich diesem Problem annehmen.

Voller Akku und warme Hände

Die Fontastic® Essential Powerbank Cald ist eine Kombination aus Handwärmer und Powerbank und eignet sich daher bestens für die kalte Jahreszeit oder den Skiurlaub. Diese verfügt über eine 4.000 mAh starke Batterie, deren Ladezustand über drei LEDs angezeigt wird. Devices können via USB 1A Anschluss geladen werden, während die Powerbank selbst über einen Micro USB-Anschluss aufgeladen wird. Der Handwärmer verfügt über drei einstellbare Heizstufen und wärmt doppelseitig. Dank der ergonomischen Form liegt er gut in der Hand und wiegt lediglich 135 Gramm.

Kabellos laden mit Stil

Die Fontastic® Prime Powerbank Ventu überzeugt durch ihr ansprechendes Design im schlanken Alugehäuse sowie ihrer leistungsstarken 5.000 mAh Batterie, deren Ladezustand über vier LEDs angezeigt wird. Mit dieser Powerbank können Devices sowohl via USB-Anschluss als auch kabellos aufgeladen werden, wobei letzteres ein Qi-fähiges Gerät voraussetzt. Um diese problemlos aufzuladen, wird die Powerbank einfach mit den Saugnäpfen auf die Akkuseite des zu ladenden Smartphones oder Tablets geheftet. Dabei garantiert die Powerbank auch die Sicherheit dieser durch den integrierten Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Artikel sind ab Lager erhältlich. Die Powerbank Ventu ist zu einem UVP von 24,95 EUR (inkl. MwSt.) erhältlich. Die Powerbank Cal ist zu einem UVP von 16,95 EUR (inkl. MwSt.) erhältlich.

Über D-Parts:

25 Jahre Erfahrung mit Smartphone & Tablet Zubehör sowie kundenorientierte Serviceleistungen haben dazu beigetragen, dass sich D-Parts zu einem der führenden Unternehmen in diesem Markt entwickelt hat. Das breit aufgestellte Portfolio deckt die kompletten Bereiche rund um Mobilfunk-Zubehör, Smart Home und Lifestyle ab. Durch Eigendesign und Entwicklungen sowie die Flexibilität in der Produktbeschaffung, unterstützt durch langjährige und partnerschaftliche Verbindungen weltweit, reagiert D-Parts zeitnah auf neueste Trends und Technologien.

Folgende Marken befinden sich aktuell im Portfolio:

Fontastic® Essential: „Must Have“-Zubehör- „Alles rund um Smartphones“ Die Marke Essential bietet Qualität zu attraktiven Preisen. Das Essential Sortiment ermöglicht hohe Flexibilität an Verpackungsdesign.

Fontastic® Prime: Hohe Qualität, Innovation und Design sowie neueste Technologie sind die Merkmale der Fontastic® Prime Serie.

Fontafit, die Marke für digitale Fitness-Tools,

Fontastic® Smart Home, die Marke für das vernetzte zu Hause. Smart Home Lösungen für Licht, Türen und Fenster oder Wasser

EM2GO, die Fortbewegung der Zukunft – Umwelt schonen und frische Luft genießen: Das Auto parken und kurze Strecken einfach mit dem EM2GO E-Scooter fahren. Ob in der Stadt, auf dem Land, bei Events oder auf dem Campingplatz – der EM2GO – E-Scooter ist das urbane Fortbewegungsmittel der Zukunft.

