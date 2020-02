Saisonbeginn im Hotel Sonnbichl Südtirol

Den Frühling im Sonnbichl Wellnesshotel und im Dorf Tirol erleben

Endlich ist es soweit: Die Winterpause ist zu Ende und das Hotel Sonnbichl, Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol, Meran, öffnet am 21.03. wieder seine Pforten. Das wurde aber auch höchste Zeit: Südtirol liegt nämlich auf der nach Süden gewandten Seite der Alpen. Hier zeigt sich der Frühling früh von seiner sonnigen Seite und Blumen sowie Blüten sprießen die eine oder andere Woche eher als andernorts. Grund genug, im Dorf Tirol den Meraner Frühling besonders üppig zu gestalten. Dem Besucher begegnen hier jetzt allerorts schmuckvolle Blumenarrangements und kunstvolle Dekorationen. Nehmen Sie also die Gelegenheit wahr und lassen Sie sich im Hotel Sonnbichl so richtig verwöhnen.

Hotel Sonnbichl beginnt die Saison mit Sonderpreisen

Zum Start der Saison wollen wir Ihnen den Aufenthalt bei uns in mehrfacher Hinsicht besonders schmackhaft machen. Daher erwarten Sie in den Eröffnungswochen von 21.03. bis zum 09.04. so einige Vorteilspakete. Mit dabei sind Sonderpreise für Kurzaufenthalte. Drei Tage mit allen Inklusivleistungen vom Wellnesshotel im Dorf Tirol gibt es schon ab 367,00 Euro pro Person.

Prall gefülltes Leistungspaket

Darin eingeschlossen sind unter anderem Frühstück, 5-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü am Abend beziehungsweise Sondermenüs und -buffets an ausgewählten Tagen, Besuch unserer Saunen, Bäder sowie Fitnessanlagen und vieles mehr. Lassen Sie sich ab dem frühen Morgen Kaffee und Gebäck an unserem Hallenbad mit Gegenstrom-Anlage schmecken, bedienen Sie sich am opulenten Frühstücksbuffet und genießen Sie Ihr Dinner in stilvoller Umgebung. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, unseren beheizten Infinity Pool zu nutzen. Das 23×9 m große Becken ist im Außenbereich angelegt. Es bietet genug Platz zum Schwimmen aber auch Gelegenheit, im wohlig warmen Wasser den Blick über das Bergpanorama schweifen zu lassen.

Ihr Frühlings- oder Osterurlaub in Südtirol

Einen Urlaub von einer Woche, können Sie bei uns ab dem 21.03. und bis zum 09.04. schon ab 838,00 Euro verbringen. In dieser Zeit legen wir sogar noch einige zusätzliche Highlights drauf. Hier genießen Sie neben dem Willkommens-Aperitif eine genussvolle Weinverkostung im Hotel Sonnbichl und einen stimmungsvollen, typisch südtiroler Musikabend. Außerdem erhält jeder Gast einen Wellnessgutschein in Höhe von 20 Euro. Dazu kommt die Meran Card zur kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und einer großzügigen Auswahl an Seilbahnen in Südtirol plus einmalig freien Eintritt in vielen Museen sowie zahlreichen weiteren Vergünstigungen. Viele dieser Extras einschließlich der Meran Card sind übrigens auch inklusive, wenn Sie Ostern im Hotel Sonnbichl verbringen.

Ideale Lage bei Dorf Tirol und Meran

Um die die Umgebung noch besser zu erkunden, können Sie – ganz neu – direkt an unserem Sonnbichl Wellnesshotel im Dorf Tirol jetzt E-Mountainbikes leihen. Ferner ist eine Elektro Ladestation für Ihr Auto vorhanden. Aber auch zum Wandern gibt es im März bei herrlichem Wetter ausreichend Gelegenheit. Wöchentlich finden bei uns daher geführte Wanderungen statt. Natürlich können Sie die Region ebenfalls auf eigene Faust erkunden. Die Lage vom Hotel Sonnbichl ist dazu ideal. Von hier aus sind Sie zu Fuß etwa ebenso schnell im Zentrum vom Dorf Tirol wie im mondänen Meran. Lassen Sie also schon jetzt einen erfrischenden Eindruck vom kommenden Sommer auf sich wirken und besuchen Sie ab dem 21.03.2020 unser Sonnbichl Wellnesshotel im Dorf Tirol – oder wie wäre es mit Ostern in Meran?

