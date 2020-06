Mongolei per Bike – ein erlebnisreicher Reisebericht führt in die faszinierende Mongolei

Gerd Schüller reist in „Mongolei per Bike“ mit dem Motorrad zum Baikalsee und zu den endlos weiten Landschaften der Mongolei.

Die Reise des Autors Gerd Schüller, die er in „Mongolei per Bike“ beschreibt, beginnt in Deutschland und führt ihn über Österreich, Slowenien, Bulgarien und Griechenland bis zum ersten Etappenziel: Istanbul. Dann geht es weiter am Schwarzen Meer entlang bis in die Hauptstadt Georgiens. Die grobe Richtung führt den Autor dann nach Russland oberhalb Kasachstan nach Omsk und Novosibirsk. Das erste große Ziel ist der Baikalsee. Daraufhin geht es weiter in den Osten in den letzten Zipfel Sibiriens über Ulan Ude nach Ulan Batar in die Hauptstadt der Mongolei. Hier macht der Autor etliche Abstecher zur Wüste Gobi, sowie ins Alteigebirge in winterliche Gefilde. Auf der Rückreise besucht er wetere russische Schönheiten, wie z.B. Kazan, Moskau – und begibt sich über die europäischen Länder Lettland, Litauen und Polen wieder zurück nach Deutschland.

Insgesamt werden in dem kurzweiligen Reisebericht „Mongolei per Bike“ von Gerd Schüller 17 Länder unter die Räder genommen und etliches an Material verschlissen. Der Autor kehrte nach über zwei Monaten zurück in den Heimathafen. Das Buch enthält neben dem interessanten Reisebericht auch viele farbige Fotos. Für den echten Biker ist dieses Buch ein Lesegenuss der besonderen Art.

„Mongolei per Bike" von Gerd Schüller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03382-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

