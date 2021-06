Leb deinen Traum: Sei Freizeitpionier – Anregender Ratgeber rund um das Erreichen von Zielen

Thomas Sailer hilft gestressten Lesern mit „Leb deinen Traum: Sei Freizeitpionier“ beim Überwältigen von Alltagsproblemen.

Viele Menschen haben manchmal das Gefühl, dass sie ihr Leben verpassen und es einfach nur an ihnen vorbeizieht. Sie fühlen sich so, als koste ihr Alltag zu viel Energie und dass sie immer nur genug Zeit haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen, aber dabei den eigentlichen Zielen und Träumen nicht näher kommen. Dies kann daran liegen, dass diese Menschen ihren Lebenstraum nicht richtig fokussiert haben. In diesem Fall kann ihnen das Freizeitpionier-Konzept bei der entscheidenden Veränderung helfen. Die Leser lernen in diesem Buch, wie sie den Fokus auf ihren eigenen Lebenstraum finden und erfahren, wie sie als Freizeitpionier ihre Lebensrealität an ihre Bedürfnisse, Träume und Wünsche anpassen können.

Das Buch „Leb deinen Traum: Sei Freizeitpionier“ von Thomas Sailer beweist, dass das Leben nicht langweilig und mühselig sein muss und es auch anders geht. Die Leser können mit der Hilfe des Autors ihren Alltagsfrust besiegen und ihre Ziele erreichen. Sie können ihre Lebensrealität gestalten und ihre Träume verwirklichen. Sie können Tag für Tag Erfüllung und Glück erleben, wenn sie den entscheidenden Schritt machen und zu einem Freizeitpionier werden.

„Leb deinen Traum: Sei Freizeitpionier“ von Thomas Sailer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29662-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

