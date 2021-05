Besser Forschen – Anregender Ratgeber für Forscher

Heinz Hillen will Forschern mit „Besser Forschen“ dabei helfen, Lösungen für die Probleme der Gegenwart und Zukunft zu finden.

Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Ein Weg aus der Misere sind wissenschaftliche Durchbrüche, die aber zunächst Forschung voraussetzen die, zumindest hierzulande, jedoch durchaus verbesserungswürdig ist. Heinz Hillen ist erfolgreicher Wirkstoffforscher und weiß worauf es beim erfolgreichen Forschen wirklich ankommt. Er zeigt anhand von ausgewählten Beispielen, wie Forschung dazu beitragen kann, die Probleme der Welt zu lösen, und weist auf die massiven Mängel hin, die es in allen Bereichen der Forschung derzeit gibt, sei es bei der teilweise diffusen Zielsetzung, den mitunter wenig transparenten Abläufen in der öffentlichen Forschung oder den hinderlichen Machtkonzentrationen an den entscheidenden Schnittstellen.

Es werden in dem interessanten Buch „Besser Forschen“ von Heinz Hillen konkrete Vorschläge gemacht, wie die Leser sich als Forscher durch eine veränderte Forschungskultur und organisatorische Maßnahmen effizienter aufstellen können, um in Deutschland wieder vermehrt bahnbrechende Innovationen realisieren zu können. Der Autor wurde 1955 geboren, hat in Köln Chemie (mit dem Schwerpunkt Organische Chemie) studiert und bereits während seines Zivildienstes in einem endokrinologischen Forschungslabor den typischen Forschungsbetrieb in der Medizin kennengelernt. Zu seinen Entdeckungen gehörte u.a. der lösliche TNF-Rezeptor 2 im Urin von Fieberpatienten. Er arbeitete im Verlauf seiner Karriere an zahlreichen Forschungsprojekten, von denen einige bis in klinische Prüfungen fortgeführt wurden.

„Besser Forschen" von Heinz Hillen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29573-5 zu bestellen.

