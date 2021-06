ESSENZEN orange – 5. Jahresband der Dichtung

Michael Stoll belebt in „ESSENZEN orange“ auf poetische Weise Erinnerungen neu und beschreibt eine mystische Weltauffassung.

Die ESSENZEN sind eine Dichtung, die sich über zwölf Jahre erstreckt. ESSENZEN orange beinhalten den 5. Jahresband. Das Schreiben ist für den Dichter Michael Stoll ein Mittel, um aus der Entfremdung des Alltags zurückzukehren. Sprache, Schreiben als gesetztes Wort kann laut ihm wie eine Insel sein, inmitten einer Flusslandschaft, mit deren Hilfe er Land gewinnt, sich ausruht, kräftig, und bisher Durchwundenes und Erlebtes zu überblicken vermag. In seiner Dichtung wird das auch im Lesen erfahrbar. Michael Stoll erschafft Inseln und Räume, durch die man sich wieder in das einfühlen kann, was von Alltagsrauschen und „schöner neuer Welt“ überlagert wurde. Die Meditation seiner Gedichte ist Verfeinerung, Erinnerung und Wiederbelebung.

Letztendlich ist der Band „ESSENZEN orange“ von Michael Stoll auch Anleitung einer mystischen Weltauffassung. Der Autor ist ein Musiker, Dichter und Lebensphilosoph. Er initiierte das SusoHaus – Neue Mystik im Dialog in Überlingen am Bodensee und gründete mit seiner Frau Birgit Stoll das Lebenskloster in Worndorf im Raum der Jungen Donau als Ort der Stille und schöpferischen Arbeit. Auch die anderen Bände aus der ESSENZEN-Reihe sind via tredition bestellbar.

„ESSENZEN orange" von Michael Stoll ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32392-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

