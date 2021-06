Mein Name ist Roni – Pepe Roni – Knifflige Fälle und spannende Rätsel

Junge Leser folgen in Emanuel Fleutis „Mein Name ist Roni – Pepe Roni“ den Abenteuern eines eher ungewöhnlichen Privatdetektivs.

Pepe Roni ist ein Privatdetektiv und hat immer seinen Partner Tom Ate an seiner Seite. Zusammen lösen die beiden Ermittler knifflige Fälle und spannende Rätsel – sofern sie nicht gerade in ihrem Lieblingsrestaurant „Au Bergine“ sitzen und einen kühlen Ananassaft trinken. Ob Diebstahl, Zechprellerei oder Betrug: Pepe Roni und Tom Ate liefern so manch schräges Gemüse oder faule Frucht wie Ka Rotte oder Rha Barber an Inspektor Ap Fel ab. Unterstützt werden sie dabei von Ban A-Ne, Pepes Freund aus Costa Rica. Sie treffen auch mal auf eine saure Gurke und dabei geht auch so einiges schief. Und was hat die Familie Beere nun angestellt?

Der Ursprung der Peperoni-Geschichten, die in „Mein Name ist Roni – Pepe Roni“ von Emanuel Fleuti erzählt werden, liegt in einer Kindergeburtstagsparty und einer Einkaufstasche mit Früchte- und Gemüsenamen darauf. Auf Wunsch der anwesenden Kinder entstand spontan die Geschichte „Mein Name ist Roni –

Pepe Roni“ und Tom Ate. Inspiriert durch aktuelle Erlebnisse und Ideen der Kinder entstand eine Reihe von Peperoni-Geschichten, die sich ideal für Kinder von etwa fünf bis zwölf Jahren eignet.

„Mein Name ist Roni – Pepe Roni“ von Emanuel Fleuti ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28379-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

