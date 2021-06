Jürgens Mordfälle 6 – Neue spannende Kriminalgeschichten

Lutz LEOPOLD liefert den Lesern mit „Jürgens Mordfälle 6“ erneut mörderischen Lesespaß.

Leser, die mit der Reihe „Jürgens Mordfälle“ bereits bekannt sind, wissen, dass sie sich in dem neusten Band auf neue, interessante Mordfälle freuen können. In diesem Band finden die Leser zwei Geschichten mit den Titeln „Tod vorm Aktenschrank“ und „Tod in der Buchhandlung“. In der ersten Geschichte wird ein Antiquitätenfälscher in seinem Büro aufgefunden – natürlich tot und auf nicht natürliche Weise verstorben. Wer profitiert von diesem Tod und erhofft sich einen Vorteil? In der zweiten Geschichte stirbt ein beliebter Buchhändler ist Tod. Doch auch hier sind die Umstände des Tods alles andere als unverdächtig. Hat jemand den Mann gehasst und liegt die Ursache für seinen Tod in seiner Vergangenheit?

Die zwei Geschichten in „Jürgens Mordfälle 6“ von Lutz LEOPOLD liefern den Lesern genauso viel Lesespaß wie auch die vorherigen Bände aus der Reihe. Das wahre Motiv und der Täter kann nicht sofort erraten werden, was das Lesevergnügen nur steigert. Alles in allem erhalten die Leser mit jedem Kapitel kurzweilige Unterhaltung. Vorkenntnisse der Krimi-Reihe sind nicht notwendig, um diesen Roman zu verstehen, aber aufgrund des hohen Unterhaltungswerts durchaus empfehlenswert.

„Jürgens Mordfälle 6" von Lutz LEOPOLD ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08703-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

