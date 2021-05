Mein altes Damenrad, mein Führerschein und Ich – Autobiografischer Ratgeber zum Radfahren

Herr Timbuktu teilt in „Mein altes Damenrad, mein Führerschein und Ich“ seine eigene Geschichte und gibt den Lesern zugleich Tipps zum abendlichen Fahrradfahren.

Dieses Buch ist eine kleine Anekdote mit Ratgeber-Anteil für all diejenigen, die ab und an abends arglos mit dem Fahrrad unterwegs sind. Vor allem richtet sich die Geschichte an diejenigen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, um ihren Führerschein nicht zu gefährden, weil sie ein wenig Alkohol trinken möchten. Das Fahrrad scheint also die ideale Transportmethode zu sein. Ob dies tatsächlich vernünftig ist, sollte man nach dem kritischen Lesen dieser Lektüre neu bewerten. Mit seiner Geschichte will der Autor alle warnen, die ähnlich denken, beziehungsweise handeln. Möglicherweise könnten sich solche Handlungsweisen als Trugschluss herausstellen, wie der Autor am eigenen Leib erfahren durfte.

Einerseits soll das rund 50 Seiten kurze Büchlein „Mein altes Damenrad, mein Führerschein und Ich“ der Katharsis von Herr Timbuktu dienen, andererseits möchte er aber auch Lesern, die in einer ähnlich misslichen Lebenssituation stecken, Mut machen, nicht zu verzweifeln und sich eventuell Hilfe zu holen. Er macht mit seiner Geschichte zudem auf die von ihm wahrgenommenen Missstände der verkehrspolitischen Machenschaften im Zusammenspiel von Polizei, Staatsanwaltschaft, Verkehrsbehörden und privatwirtschaftlichen Verkehrsinstituten aufmerksam.

„Mein altes Damenrad, mein Führerschein und Ich" von Herr Timbuktu ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21648-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

