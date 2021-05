Quintarrh – Illustriertes Fantasy-Buch für junge Leser ab 10 Jahren

Patricia Gasser und Aaron Reder setzen mit „Quintarrh“ die magische Geschichte, die in dem Roman „Vormidorrh“ begann, fort.

Seit die fünf Elfenkinder mit ihren geflügelten Freunden den bösen Drachen Vormidorrh besiegt haben, scheint endlich Frieden im strahlenden Tal eingekehrt zu sein. Die Magie ist zurück, doch schon streckt in der Ferne ein grausamer Herrscher seine gierigen Finger nach ihr aus. Er setzt alles in Bewegung, um diese an sich zu reißen, und ein alter Feind erwacht aus den Schatten der Schlucht der Dunkelheit. Die Auserwählten werden vor einige schwere Entscheidungen gestellt und sie erbringen große Opfer, die sie sich nie erträumt hätten. Der Kampf um die Magie beginnt. Doch was hat Quintarrh mit all dem zu tun?

Der Roman „Quintarrh“ von Aaron Reder und Patricia Gasser ist der zweite Band in der Reihe „Die Suche nach der verlorenen Magie“. Die Lektüre des ersten Bands wird den Lesern wärmstens ans Herz gelegt, um die Fortsetzung wirklich genießen zu können. Wie auch im ersten Band werden Leser, die mit dem Schriesheimer Tal vertraut sind, einige Ortschaften und Personen erkennen, da die Geschichte von dieser Region beeinflusst wurde. Wie auch der Debütroman ist dieses schön illustrierte Buch ein Gemeinschaftsprojekt von Mutter und Sohn.

„Quintarrh" von Aaron Reder und Patricia Gasser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27716-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

