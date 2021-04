Das hatte ich mir anders gedacht – Kurzweilige Geschichten-Sammlung

Frank Otte unterhält die Leser in „Das hatte ich mir anders gedacht“ mit abwechslungsreichen Geschichten, die nicht immer so ausgehen, wie man es sich denkt.

Mit viel Humor wird in 33 Kurzgeschichten Anrührendes, Absurdes und Unglaubliches erzählt. In einer Geschichte wird versucht, Kinder an Halloween zu erschrecken – allerdings hat dies einen folgenschweren Ausgang, den so niemand vorhergesehen hat. Was passieren kann, wenn die Dosierung einer blauen Pille übertrieben wird, ist Thema in einer weiteren Geschichte, in der alles ein wenig anders abläuft als erhofft. Der Tochter zu erklären, wie Bienen Honig produzieren oder Hilfestellung bei den Hausaufgaben, geben einen Einblick, wie schwer es ein Vater haben kann.

Ob Arztbesuche oder Unfall mit Todesfolge, vermeintliche Liebe und Missverständnisse, der Titel des Buchs „Das hatte ich mir anders gedacht“ von Frank Otte ist das Motto der Geschichten. Nicht immer endet es so, wie der Protagonist sich das dachte. Auch die Leser werden durch Doppeldeutigkeiten durch die Geschichten geführt und am Ende sagen: „Das hatte ich mir anders gedacht.“ Der Autor lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern seit 20 Jahren in einem schwäbischen Dorf in Bayern. Neben seiner Tätigkeit als Konstrukteur schreibt er unterhaltsame Kurzgeschichten. Er ist Mitgründer der Ulmer Autorengruppe SPEG.

„Das hatte ich mir anders gedacht“ von Frank Otte ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26655-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vaterunser – Eine Pilgermeditation