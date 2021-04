Vaterunser – Eine Pilgermeditation

Im Zentrum von „Vaterunser“, dem neuen Sachbuch von Dr. Rainer Ehritt, steht das zentralste Gebet aller Christen. Mit seiner Pilgermeditation möchte er dem Gebet eine neue Inhaltsschwere verleihen.

Das Vaterunser wird von Christen auf der ganzen Welt in tausenden Sprachen gebetet und vereint damit etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Seine Wurzeln liegen im Matthäus- und Lukas-Evangelium und gehen auf die Worte von Jesus Christus in der Bergpredigt zurück. Nicht verwunderlich also, dass das Gebet schon tausendfach von Theologen, Philosophen und anderen Wissenschaftlern analysiert und interpretiert wurde.

Der Autor Dr. Rainer Ehritt wendet sich in seinem Buch jedoch vor allem an Menschen, die auf der Suche nach ihrem eigenen, ganz persönlichen Weg sind. An Menschen, die Sinn und Ziel ihres Lebens noch nicht klar definieren können und eine Zwiesprache mit Gott suchen, die über ein reines Nachsprechen des Gebetes hinausgeht. Entstanden ist ein Meditationsgedicht zum Vaterunser, welches Ehritt auf einer ganz besonderen Reise entwickelte. Denn 2015 begab er sich auf den berühmten Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Dort erhielt er eine auffordernde Eingebung zum Inhalt des Vaterunsers.

Dr. Rainer Ehritt arbeitet als Zahnmediziner in seiner eigenen Praxis. Zum Schreiben kam er 2000, als er mit dem Schreiben von Gedichten begann. Auf diese Weise gelingt es ihm bis heute, seine innere und äußere Welt für sich und andere zu reflektieren.

„Vaterunser" von Dr. Rainer Ehritt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26686-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

