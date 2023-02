Neue Online-Kurs-Plattform von Menschen für Menschen: heilung.com

Spiritualität und Achtsamkeit liegen im Trend. Immer mehr Menschen möchten auch geistige Aspekte bewusst in den Alltag integrieren und streben nach ganzheitlicher Heilung von Körper, Geist und Seele.

Das neue Portal heilung.com bringt renommierte Experten, Autoren und Referenten rund um die Themen Selbstheilung, Achtsamkeit und Seelenweg zusammen, um Menschen auf ihrem Weg zu Selbstentfaltung und gelebter Ganzheitlichkeit zu begleiten.

Das Online-Magazin Allversum, zu dem auch der Streaming-Sender maona.tv gehört, hat sein Angebot erweitert und wird nun mit heilung.com neben Artikeln, Filmen, Videos und Buchtipps auch inspirierende Workshops, Live-Webinare und intensive Online-Kurse anbieten, die in die Tiefe gehen.

heilung.com – von Menschen für Menschen

Im Mittelpunkt steht dabei die Unterstützung der Kursteilnehmer, um ihr volles Potenzial entfalten zu können. „Je mehr Menschen ihre Authentizität leben, desto lebenswerter gestaltet sich automatisch auch unsere Umwelt“, so die Überzeugung von heilung.com.

„Ein Großteil der Bevölkerung befindet sich tagein tagaus in einem Hamsterrad, abgeschnitten von sich selbst. Es ist an der Zeit für einen Paradigmenwechsel! Heilung bedeutet: zurück zum Heil-Sein, zurück in die Ganzheit. Heilung.com schlägt die Brücke zwischen modernsten Kommunikationsmöglichkeiten und wahrer Naturverbundenheit“, fasst Leander von Kraft, Geschäftsführer und kreativer Kopf der Plattform zusammen.

Welcome-Special am 24. Februar – „Everything communicates“

Der Startschuss zum Online-Portal heilung.com, das sowohl einmalige Workshops als auch mehrmonatige Intensiv-Kurse anbieten wird, fällt am 24. Februar um 19:30 Uhr mit einem kostenfreien Welcome-Special auf Zoom und YouTube zum Ausprobieren:

Ab sofort können sich Interessenten zum Live-Webinar „Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation“, das vom österreichischen Autor, Coach und Experten für Kommunikation Karl Gamper geleitet wird, kostenfrei und unverbindlich anmelden. Dabei geht es um die Kraft der Sprache und wie wir sie nutzen können, um durch bewusste Kommunikation eine friedvolle und harmonische Beziehung mit uns und unserer Umwelt zu schaffen.

Der vertiefende gleichnamige Intensiv-Online-Kurs kann optional dazu gebucht werden. Alle Intensiv-Kurse sind mit vielerlei Zusatzmaterialien wie Live-Sitzungen, PDFs, Übungen und Teilnehmer-Foren ausgestattet. Rabatte auf Bonusmaterial und weiterführende Plus-Kurse runden das Angebot ab.

Starke Vision für eine nachhaltig lebenswerte Welt

Heilung.com versammelt kompetente Referenten, Autoren und Experten, die ihr Wissen aus eigener Lebenserfahrung und nicht aus angelesenem Know-How schöpfen, darunter Pater Anselm Grün, Bestsellerautor Dr. Chuck Spezzano, Heilpraktikerin Carolin Tietz, Intuitions-Trainerin Jacqueline Le Saunier und der indianische Botschafter Stephan Bergmann.

Sie alle eint die starke Vision, dass jeder Mensch, der sich seiner tiefsten Bestimmung bewusst wird, auch mithilft, die Welt Schritt für Schritt zu einer nachhaltig lebenswerten Welt zu machen – jetzt in dieser intensiven Zeit des Wandels und für die kommenden Generationen der Zukunft.

heilung.com – Die Online-Kurs-Plattform von Menschen für Menschen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Allversum GmbH

Herr Leander von Kraft

Schilteckstrasse 7

78713 Schramberg

Deutschland

fon ..: 0711-99 76 25 10

web ..: https://www.allversum.com

email : support@allversum.de

heilung.com ist ein Projekt der Allversum GmbH.

Das Online-Magazin Allversum möchte geistiges Gut aus Wissenschaft & Forschung, aber auch aus spirituellen Bereichen direkt verfügbar machen und bietet ein breites Spektrum an Themen mit Tipps, Infos und Ideen für ein erfülltes Leben.

Weitere Angebote von Allversum:

maona.tv – Der Streaming-Sender mit Sinn

heilung.com – Die Online-Kurs-Plattform von Menschen für Menschen

Bewusst leben und denken.

Allversum.com – Dein Online-Magazin für Körper, Geist und Seele

Pressekontakt:

heilung.com

Frau Evelyn Rottengatter

Schilteckstrasse 7

78713 Schramberg

fon ..: 01733561094

email : service@heilung.com

