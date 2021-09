Die etwas andere Spendenaktion: Jaguar S-Type von Schlagerpop-Sänger Jürgen Pleinetti sucht neuen Besitzer

Aktion geht bis 28. Oktober 2021

Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen für die Gesellschaft und die Flutkatastrophe in Deutschland, die viele Menschen das Leben und ihre Heimat gekostet hat. Jürgen Pleinetti will seinen Beitrag leisten und helfen.

Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen für die Gesellschaft und die Flutkatastrophe in Deutschland, die viele Menschen das Leben und ihre Heimat gekostet hat. Das sind nur zwei Beispiele aus der aktuellen Zeit, in denen Menschen Leid erfahren, geliebte Personen gehen lassen müssen oder ihr Hab und Gut verlieren.

Jürgen Pleinetti will seinen Beitrag leisten und helfen. „Ich habe bereits früher an gemeinnützige Organisationen gespendet. Leider hat mich dabei stets das ungute Gefühl, nicht zu wissen, was mit dem Geld passiert und wo es landet, begleitet. Daher habe ich nun diese außergewöhnliche Spendenaktion ins Leben gerufen“, erklärt der Schlagerpop-Sänger seine Beweggründe.

Für die außergewöhnliche Spendenaktion stellt er seinen Jaguar S-Type zur Verfügung. Das Auto soll einer Familie helfen, mobil zu werden oder zu bleiben. „Viele Menschen sind auf ein Auto angewiesen. Sei es für die Fahrten der Kinder zur Schule, den Besuch der Eltern oder Großeltern im Pflegeheim oder auch weil sie aufgrund einer Bewegungseinschränkung keine anderen Verkehrsmittel nutzen können“, so Pleinetti.

Das Auto wird Ende Oktober / Anfang November 2021 in der Oberpfalz (Bayern) in einem würdigen Rahmen seinem neuen Besitzer oder seiner neuen Besitzerin übergeben. Pleinetti freut sich schon heute auf das persönliche Kennenlernen: „Es gibt tausende Menschen in Deutschland, die das Auto dringender brauchen als ich. Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen und die hoffentlich langfristige Beziehung, die eventuell durch diese besondere Aktion mit dieser Familie entstehen wird.“

Alle Informationen rund um die außergewöhnliche Spendenaktion sind ab dem 19. September 2021 auf der Website von Jürgen Pleinetti ( https://juergenpleinetti.de/ ), auf einer separat geschalteten Anzeige beim Anzeigenportal „eBay Kleinanzeigen“ (Rubrik Autos / Jaguar) und auf dem sozialen Netzwerk Facebook zu finden.

„Ich versuche, so viele Anfragen wie möglich persönlich zu beantworten. Bitte seht es mir aber nach, wenn ich bei der Vielzahl an Nachrichten nicht auf jede einzelne reagieren kann“, ergänzt Pleinetti in Vorfreude auf die Aktion.

Wer sich angesprochen fühlt und bewerben möchte, kann sich auf den genannten Kanälen oder unter die dafür eigens eingerichtete Emailadresse jaguar@pleinetti.info bis zum 28.10.21 melden.

Gewerbliche Autoankäufer sind von der Aktion ausgeschlossen.

Die glückliche und auserwählte Familie wird dann von Jürgen Pleinetti persönlich kontaktiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jürgen Pleinetti c/o Lamminger

Herr Jürgen Pleinetti

Hammerhof 1

92552 Teunz

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.juergenpleinetti.de

email : kontakt@juergenpleinetti.de

–

Pressekontakt:

Jürgen Pleinetti c/o Lamminger

Herr Jürgen Pleinetti

Hammerhof 1

92552 Teunz

fon ..: –

web ..: https://www.juergenpleinetti.de

email : kontakt@juergenpleinetti.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Barcamp für Nachhaltigkeit im Tourismus ist zurück: Green Tourism Camp im Herbst wieder als Live-Event