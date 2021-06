Ich im Paradies – Der etwas andere Weltraum-Roman

Marc Dresslers Protagonist begibt sich in „Ich im Paradies“ im Auftrag einer künstlichen Intelligenz auf die Suche nach dem Paradies.

Mannfred Acunoglu ist ein Industriekaufmann aus Stuttgart. In diesem Roman macht er sich in einem Raumgleiter auf den Weg ins Paradies. Sein ungewöhnlicher Arbeitgeber ist eine künstliche Intelligenz, die das Geschehen auf der Erde kontrolliert. Diese KI hat Mannfred gestattet, sich im gesamten Universum einen Ort auszusuchen, an dem er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Dorthin begleitet den Schwaben ein Wesen, das der KI in allen Belangen überlegen ist; nicht weil es schneller denkt, sondern weil es anders denkt – in N0ll, einer Sprache, die ohne die Null auskommt und das Krümmen der Zeit ermöglicht. Was sich wie eine vom Glück gesponserte Kaffeefahrt anhört, wird für das ungleiche Paar rasch zu einer existenziellen Odyssee. Die Suche nach dem Paradies erweist sich für Mannfred als Suche nach sich selbst, auf der er u.a. auf ein wenig bekanntes, in Hexametern abgefasstes Paradiesepos aus dem 17. Jahrhundert stößt.

Der Protagonist wird in dem unterhaltsamen Roman „Ich im Paradies“ von Marc Dressler mit seiner verschollenen Vergangenheit konfrontiert. Seine Persönlichkeit nimmt im selben Maße Gestalt an, wie seine Familienverhältnisse sich klären. Derweil verfolgt die KI mit ihm ganz eigene Pläne. Die allerdings hat der mysteriöse Skede schon mehrfach durchkreuzt. Wer letzten Endes den Masterplan hat, und wo sich das Paradies befindet, beginnt Mannfred erst zu ahnen, als es schon zu spät scheint. Da kann ihn nur noch ein zu allem entschlossener Leser vor sich selbst retten.

„Ich im Paradies" von Marc Dressler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29024-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

