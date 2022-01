Alles was ich brauch bist doch nur Du- das erklärt musikalisch Ferdinand Rennie

Österreichisch-Schottische Schlagermusik

FERDINAND RENNIE, der an der schottischen Westküste lebt, bedankt sich immer wieder bei seinen deutschsprachigen Schlagerfans mit Schlagern die ans Herz und ins Ohr gehen !

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem österreichischen Komponisten Markus Hölzl bei den Songs „WENN GEFÜHLE NIEMALS STERBEN“ und „FÜR IMMER“ – haben beide beschlossen, auch ein drittes

mal wieder ins Schlagerrennen zu gehen.

„ALLES WAS ICH BRAUCH BIST DOCH NUR Du“ – eine Hommage an die Liebe! lässt nicht unberührt, nicht nur für alle DiscoFox Freunde !

Für den Text zeichnet Antonia Maria Lang verantwortlich.

Er zeigt einmal mehr, dass der deutsche Schlager mit ausdrucksvoller Stimme interpretiert, Eine gesungene

Liebeserklärung sein kann. Ferdinand Rennie

singt sich in die Herzen seiner Fans…

Produziert für Fabscots Music by

Forfeetmusic- Niedersachsen

ISRC: GB7EB5000087

VERLAG – Fabscots Ltd.

Label und Labelcode: Fabscots Music, LC 23466

Musik: Markus Hölzl, Text: Antonia Maria Lang

Infos zum Künstler gibt es im Web unter www.ferdinandrennie.com und bei ihn in den sozialen Medien

ferdinand@ferdinandrennie.com

