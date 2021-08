„Weine nicht Marie Elaine“ tröstet musikalisch Andy

Ein Newcomer startet durch

Der Greifswalder Sänger und Moderator Andy hat mit „Wer wirklich liebt“ ein wundervolles Schlageralbum auf den Markt gebracht. Nun gibt es eine neue Auskopplung aus der CD „weine nicht Marie Elaine“.

Es ist eine Radiosingle, die auch auf dem Sampler „Schlagerjuwelen“ zu finden ist. Ein prächtiger Schlager über die Liebe mit einer flotten und doch einfühlsamen Melodie. Dazu noch die samtige und schmeichelnde Stimme des Sängers Andy. Ein perfektes Liebeslied ist zu hören.

Das Lied handelt von einer Urlaubsliebe in der Bretagne, wo er seine geliebte Französin verlassen muss.

Er hatte in den letzten Jahren immer wieder schöne melodische Schlager veröffentlicht.

Andy ist aber den Radiohörern am Greifswalder Bodden auch anderweitig bekannt. Denn seit Jahren ist er Redakteure und Moderator der Musiksendungen „Schlagerexpress“ und „Schlagerexpress Extra“ auf Radio 98eins. Hier präsentiert er als Andreas Meergans zwei wundervolle Schlagersendungen.

Seit Jahren begeistert er im Norden sein Publikum mit aktuellen Schlagern und Oldies. Besonders die Künstler, welche sehr gut sind aber noch nicht oben auf der Karriereleiter haben es ihn angetan und er fördert sie in seinen Sendungen. Dazu gehören auch kleine schmucke Interviews. Wobei der Weltstar Peggy March auch schon zu seinen Gästen gehörte.

Andy – Weine nicht Marie Elaine

Text: Frank Becker; Musik: Marc Alpina

Verlag: Felix MV

Label: Planet World Music, LC01721

ISRC-Code: DE-F55-04-00878

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2021 – als Lied des Samplers Schlagerjuwelen

Promotionfirma: Sperbys Musikplantage

Promotiontext: Hans Peter Sperber

Info- und Bildquelle: Büro Andy Meergans

