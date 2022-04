Mama-der neue wunderbare Song von Kessie

Eine etwas andere Kessie ist hier zu hören

Diesmal gibt es eine ganz andere Kessie mit dem Song „Mama“.

Eine Mischung aus Ballade / Pop und Schlager

Wenn man einen geliebten Menschen verliert Und die Gefühle in einen Lied niederschreibt. So das ein gefühlvoller Song aus Kessies Feder entstanden ist .

Musik sagt mehr als 1000 Worte.

Die gebürtige Sulingerin hat dieses Mal auch den Song selber

Komponiert. Kessie – das bedeutet ehrlichen (Pop-)Schlager mit Herz und Gefühl.

Die sympathische Blondine ist ständig in den verschiedensten Charts vertreten und absolvierte Auftritte bei unterschiedlichsten Events. Das größte Publikum hatte sie in den Niederlanden beim sog. „Tax-Free-Festival“ mit über zehntausend Besuchern vor der Bühne. Auch bei einem Opening des Jürgen Drews Kult-Bistros auf Mallorca war Kessie bei „Jürgen Drews and Friends“ in den letzten Jahren stets dabei.

Dieses Lied wird, wie die letzten Songs, auch bei Netzkater Records veröffentlicht.

Auch ein Video ist für diesen wunderbaren Song gedreht worden und wird zeitgleich veröffentlicht.

Kessie – Mama

Musik und Text: Kerstin Reimers

Label und Labelcode: Netzkater Records LC 89325

Veröffentlichungs-Datum: 8. April 2022

ISRC-Nummer: DEH742206192

Barcode-EAN: 4065328040103

EAN-Nummer:

ISRC-Nummer:

Mehr Infos zu Kessie gibt es bei ihr auf den sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: Büro Kessie/ Kerstin Reimers

