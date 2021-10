Nicht verdient – der neue Song von Jill Newcomerin im Popschlager veröffentlicht zweite

In „Nicht verdient“ geht es um große Gefühle und, wie könnte es anders sein, natürlich auch Herzschmerz! Der wunderbare Beat und eine bezaubernde Jill versprühen geradezu die Lust sich zu diesem neuen Hit zu bewegen und die Achterbahn der Gefühle mitzuerleben!

Lebensfroh, kreativ, energiegeladen und voller Emotionen – so ist Jill und genau das spiegeln auch ihre Songs wider. Mit ihren modernen Songs schlägt sie eine Brücke zwischen Schlager und Pop, oft gemischt mit Latinorhythmen und fetzigen Beats. Ihre Lieder versprühen gute Laune und erinnern uns an Situationen im Leben, die einfach jeder schon einmal erlebt hat und nachvollziehen kann. Ihre Songtexte lassen schnell Bilder vor den Augen der Hörer entstehen und ziehen diese in ihren Bann. Sie berühren und treffen genau dahin, wo sie sollen: Mitten ins Herz!

Die süße Sängerin und Songwriterin aus dem Odenwald sprüht nur so vor Elan. Jill übte sich schon in ihren Teeniejahren an ersten eigenen Songs und Songtexten und fing an privaten Sprech- und Gesangsunterricht zu nehmen. Kurz darauf moderierte sie bereits bei großen Radiosendern und trat sowohl einzeln als auch mit ihren Bands auf. Nach vielen Jahren in Coverbands und in der Welt des Musicals ist nun die Zeit gekommen, der Welt ihre eigenen Songs zu präsentieren! Ab dem 1. Oktober ist ihr zweiter Song „Nicht verdient“ überall erhältlich! Wir können eines garantieren: Absoluten Ohrwurmalarm.

Hier könnt ihr mehr von Jill erleben: www.jill-music.de www.instagram.com/jillmusic.de www.facebook.com/JILLmusic.de 1/2

Jill www.jill-music.de Management und Bookinganfragen über: Jill Music Management Nibelungenring 16 o 64689 Grasellenbach o 06152 8554132 o management@jill-music.de

Musik: Jennifer Schmidt, Manuel Lambert, Jochen Ille & Thomas Alfred Wagner

Text: Jennifer Schmidt

Label und Labelcode: Intercredo Music, LC 33730 o

Producer: Jochen Ille und Thomas Alfred Wagner

ISRC-Nummer: DEZC62127754 o

VÖ-Datum: 1. Oktober 2021

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=KqfzN3Sf_98#

Info- und Bildquelle: Jill Music Management

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

