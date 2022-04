TUDOR GOLD bereitet das 2022er Explorationsprogramm auf dem Treaty Creek Goldprojekt im Nordwesten von British Columbia vor

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. April 2022 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das Unternehmen oder Tudor Gold – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass Crew-Teams mobilisiert wurden, um sich auf das bevorstehende Explorationsprogramm des Unternehmens auf seinem Flaggschiffprojekt Treaty Creek vorzubereiten. Die Treaty Creek Konzessionsflächen befinden sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia. Das Team transportiert derzeit schweres Gerät und Bohrmaterial entlang unseres Winterzugangs von der Brucejack Lake Road zum Gelände. Die Crews werden auch die Explorations-Camps für die bevorstehende Bohrkampagne vorbereiten, die Anfang Mai beginnen soll.

Der Präsident und CEO von Tudor Gold, Ken Konkin, P.Geo., erklärte: Wie in der vergangenen Saison wird die Priorität unseres bevorstehenden Explorationsprogramms darin bestehen, die Grenzen der Goldstorm-Lagerstätte (GS) zu erweitern und zu definieren, da die Mineralisierung in alle Richtungen und in die Tiefe offen bleibt. Zehn Diamantbohrgeräte sollen im Laufe des Monats Mai für ein aggressives Diamantbohrprogramm vor Ort mobilisiert werden. Während die Exploration und Definition der Goldstorm-Lagerstätte weiterhin Priorität haben, ist es geplant, Explorationsbohrungen an mehrere anderen Entdeckungen nachzuverfolgen, darunter bei der Eureka Zone (EZ), die sich 800 Meter südöstlich von GS befindet, und die neueste Entdeckung des Unternehmens, Calm Before the Storm (CBS), die zwei Kilometer nordöstlich von GS liegt. Die Priorität von Tudor besteht darin, die Grenzen der mineralisierten GS-Domänen zu definieren, um eine aktualisierte Ressourcenschätzung abzuschließen und unterstützen bei der Erstellung einer vorläufige wirtschaftlichen Bewertung (PEA). Am Ende des Bohrprogramms 2021 wurden einige unserer besten Au-Cu-Ag-Ergebnisse bei unseren Step-out-Bohrungen im Norden innerhalb der 300H- und CS-600-Domänen bei den Bohrlöchern GS-21-113 (1,44 g/ t Gold Eq über 405,0 Meter innerhalb der CS-600 Domäne), GS-21-113-W1 (2,35 g/t Gold Eq über 159,0 Meter innerhalb der 300H Domäne ) und GS-21-113-W2 (1,38 g/t Gold Eq über 556,5 Meter innerhalb der CS-600 Domäne) erzielt. Im Nordosten stießen wir in Bohrloch GS-21-119 (1,76 g/t Gold Eq über 196,5 Meter) auf einige der stärksten Goldmineralisierungen innerhalb der DS-5-Domäne. Die Größe der Lagerstätte nimmt nicht nur zu, sondern die Werte gehören auch zu den höchsten, die wir innerhalb von GS erhalten haben, und diese letzteren Bohrlöcher sind diejenigen, von denen wir in 2022 Step-Out Bohrungen machen werden.

In dieser Saison werden sich Tudor Gold Corp und unsere verbundenen Serviceunternehmen weiterhin auf Maßnahmen konzentrieren, um die höchsten professionellen Standards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle von COVID-19 einzuhalten. Das Betreten des Camps und der Bereitstellungsbereiche ist nur dem notwendigen Personal gestattet. Bei den Arbeitern, die sich am Projektstandort und am Einsatzort befinden, werden die Temperaturen und der allgemeine Gesundheitszustand täglich streng überwacht. Wir planen, einen zertifizierten Sanitäter im Bereitstellungsbereich zu haben, um alle ein- und ausgehenden Mitarbeiter des gesamten Tudor-Personals, einschließlich aller Dienstleister, zu untersuchen und zu testen.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Präsident und CEO, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Newcrest Mining Limited.

Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Eskay-North-Projekt, die sich alle im Gebiet Golden Triangle befinden.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

„Ken Konkin“

Ken Konkin, P.Geo.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Cautionary Note Regarding Forward-looking Information

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

This news release contains forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the expectation that the Offering will close in the timeframe and on the terms as anticipated by management. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Company will complete Offering in the timeframe and on the terms as anticipated by management. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements.

Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys plans or expectations include risks relating to the failure to complete the Offering in the timeframe and on the terms as anticipated by management, market conditions and timeliness regulatory approvals. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

