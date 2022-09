Tommy O. & Elena Camena – Flieg kleine Möwe

Das Gesangs-Duo startet durch

Wenn man das Spielen der Möwen im Wind beobachtet und das Rauschen des

Meeres hört, packt einen automatisch das Fernweh. Die Sehnsucht nach neuem

Glück steigt.

Solche Gedanken muss wohl die Texterin Silke Herbst im Kopf gehabt haben, als sie

diesen poetischen Liedtext verfasste. Und tatsächlich stand Silke am Südstrand von

Wilhelmshaven und lauschte den Möwen. Denn Seemöwen können in einem

Menschen schon ein Gefühl von Fernweh und Freiheit erzeugen. Diese Gefühle hat

Silke Herbst in einen wunderbaren Songtext gepackt, der von einer eingängigen

Melodie umschmeichelt wird.

Kein Wunder, dass dieser Tommy O. & Elena Camena gefallen hat, so dass die

Beiden ihn dann auch im Tonstudio aufnahmen. Der Sänger aus Schortens und

seine Duett-Partnerin haben damit einen glücklichen musikalischen Griff getan.

Von diesem Gesangspaar können wir dieses Jahr noch ein paar Veröffentlichungen

erwarten.

Tommy O. & Elena Camena – Flieg kleine Möwe

Veröffentlichungs-Datum: 17.09.2022

Komposition: Peter Hobbie

Text: Silke Herbst

Die Künstler sind im Internet unter www.tommy-o.de und unter www.silkeherbst.de

zu finden, sowie bei ihnen in den sozialen Medien

Label und Labelcode: Fripe Music, LC : 24810

Bild- und Infoquelle: büro Tommy O. und elena Kamena

