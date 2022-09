Lithium-Stromspeicher und woher Lithium kommt

Photovoltaikanlagen boomen, auch im privaten Bereich. Mithilfe von Lithium kann Strom gespeichert werden.

Zwischen Mai und August hat die Europäische Union so viel Strom aus der Sonne produziert wie noch nie. Es waren zwölf Prozent der gesamten Stromproduktion. Hätten diese zwölf Prozent mit Gas erzeugt werden müssen, so hätte man Gas im Wert von 29 Milliarden Euro einkaufen müssen. Besonders viel Solarstrom erzeugten die Niederlande und auch Deutschland sowie Spanien. In den vergangenen Jahren wurde die Solarkapazität jedes Jahr um rund 15 Prozent erweitert. Scheint die Sonne nicht, stellt sich die Frage nach der Speicherung der Energie. Möglich ist dies durch die Photovoltaikanlagen und die Lithium-Ionen-Batterien.

Erst seit 1989 existiert die Lithium-Ionen-Akkutechnologie. Mit diesen Akkus kann die Energie gespeichert werden. Der Einsatz der Akkus findet immer häufiger ortsfest statt, neben der Verwendung in Elektrofahrzeugen oder beispielsweise Handys. Gegenüber Bleibatterien glänzen die Lithium-Ionen-Batterien mit einer langen Lebensdauer, einem geringen Wartungsaufwand, höherer Effizienz und einer höheren Entladungstiefe. Sie können eine bedeutende Energiemenge speichern und benötigen wenig Platz, so dass sie das optimale Speichersystem in den eigenen vier Wänden sind. Die größten Lithiumproduzenten sind Australien, Chile, China und Argentinien. Die größten Vorkommen existieren im „Lithium-Dreieck“ (Argentinien, Chile, Bolivien).

Das Lithiumunternehmen Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=QyBOY72WjuM – konnte sich gerade über eine positive Ressourcenschätzung für sein Tollilar-Projekt im Lithium-Dreieck freuen.

Cypress Development – https://www.youtube.com/watch?v=GS09GHICK_k – hat zu 100 Prozent im Eigenbesitz das Clayton Valley-Lithiumprojekt in Nevada. Eine Machbarkeitsstudie soll bald fertiggestellt sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) und Cypress Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cypress-development-corp/ -).

