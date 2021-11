Nina la Vida – Flieg mit mir zu den Sternen

Dieses Mal hat sie alles selber geschrieben

Ab 12.11.2021 auf allen Portalen!

NDW in modern: Nina macht’s möglich!

Man trifft die Liebe fürs Leben nur dann, wenn man sie nicht erwartet!

Diesem Phänomen nimmt sich Nina la Vida in ihrem neuen Song „Flieg mit mir zu den Sternen“ an, den sie selbst geschrieben und komponiert hat. Für die Produktion zeichnen erneut Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag (Jelfi) verantwortlich.

Die Single der Hamburgerin wird am 12.11. über „Jelfi Records“, dem Label des erfolgreichen Singer/Songwriter-Produzentenpärchens, veröffentlicht.

Nach „Dornröschen“ und „Mi Cariño“ ist „Flieg mit mir zu den Sternen“ der dritte Nina-La-Vida-Song 2021, der die positive Energie der Schlagersängerin versprüht.

Das besondere Schmankerl: Diese Single nimmt ihre Fans mit auf eine Reise in die Zeit der Neuen Deutschen Welle arrangiert in einer neuen, zeitgemäßeren Form. Nina la Vida, die regelmäßig für Auftritte von Deutschland bis auf ihre Lieblingsinsel Gran Canaria gebucht wird, erzählt die Geschichte einer Frau, die von ihrem Leben gerade „echt die Nase voll“ hat, bis ihr der Mann ihrer Träume über den Weg läuft – und das in einem Supermarkt.

„Sowas soll’s geben“: Vom Supermarkt hinauf zu den Sternen

„Der Kassierer war ein süßer Typ, den es sonst nur in der Zeitschrift gibt“, singt Nina la Vida mit einem leichten Augenzwinkern. Es ist der Auftakt einer unbeschwerten Reise durch die Liebesgalaxie, die manchmal unendlich weit entfernt scheint und dennoch zum Greifen nah sein kann. „Flieg mit mir zu den Sternen“ ist der lebensbejahende Startschuss von Nina la Vida als Singer- Songwriterin und ein weiterer Vorbote auf ihr demnächst erscheinendes Debütalbum.

Pressetext: Pressworx Mediagruppe (Dennis Ebbecke)

Text: Nina Lamps; Musik: Nina Lamps

Verlag: Jelfi Edition

ISRC: ATN472177727

Produced, Recorded, Mixed & Mastered: Jenny van Bree & Wolfgang Nadrag

© Jelfi Record Studios

Vocals: Nina la Vida

Guitars: Wolfgang Nadrag

Keyboards, Drum & Sound-Programming: Wolfgang Nadrag | Jenny van Bree

Backing Vocals: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

Foto & Cover Artwork: Franz Nübel

Barcode: 4066218091977

Label und Labelcode: Jelfi Records, LC 89488

Publisher © Jelfi Records

Info- und Bildquelle: Büro Nina la Vida/ Franz Nübel

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aufbau des Wolfsburger Weihnachtsmarkts beginnt